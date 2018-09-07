برخورد قوه قضائیه با محتکران و مفسدان اقتصادی قاطع باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن فروزان نژاد در خطبه های نماز جمعه بندرعباس با بیان اینکه مردم هم در کنار دولت و قوه قضائیه باشند و محتکران و مفسدان اقتصادی را معرفی کنند، بیان داشت: قوه قضاییه با جدیت با متخلفان و بر هم زنندگان اقتصادی کشور برخورد کند.

وی اظهارداشت: دشمنان نظام و ملت ایران نابسامانی بازار و جنگ اقتصادی را به عنوان آخرین توطئه علیه ما به راه انداخته اند و ملت ایران با صبوری و همراهی دولت و مسئولان نظام توطئه های دشمنان را نقش بر آب کنند و بر اخبار ناصحیح و شایعات دامن نزنند.

حجت الاسلام فروزان نژاد خاطرنشان کرد: آنچه در این برهه از زمان باعث ناراحتی و دلسردی مردم می شود و حضور برخی افراد نالایق در مناصب مدیریتی است. آنچه دشمنان برای آن برنامه ریزی کرده اند ناامیدی ملت از دولت و نظام است که این امر هیچگاه محقق نخواهد شد و توطئه های دشمنان ناکام خواهد ماند.

امام جمعه موقت بندرعباس اضافه کرد: برخی باقیماندگان منافقان با ترفندهای مختلف به مجلس شورای اسلامی راه یافته و سخنان ناامید کننده مطرح می کنند. این عده همه خدمات نظام از ابتدا تا کنون را زیر سوال بردند که انتظار می رفت نمایندگان در برابر آنان واکنش نشان دهند. نمایندگان مومن و انقلابی باید تصمیم لازم را در خصوص این چند نماینده اتحاذ کنند.

وی یادآور شد: منافقان خلق که در زمان جنگ هشت ساله به صدام پیوسته بودند اکنون خود را در دامن آل سعود انداخته و سعی دارند با پخش اخبار یاس آور، موجب نااُمیدی و یاس مردم کشور شده که باید در برابر حرکت آنان باید هوشیارانه برخورد کرد.