دشمن با دسیسه درصدد اختلال در روابط و دشمنی مردم ایران و عراق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد ظهر جمعه در گردهمایی پیام آوران عاشورا که ویژه هیئات مذهبی جنوب شرق تهران در تالار یادمان شهدای سرچشمه برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: طبق سخنرانی هایی که در سنوات گذشته در این همایش ها داشتیم همواره محور صحبت ها ابتدا این بود که به عزاداری ها عقلانیت، منطق و محتوا ببخشیم و بر آن تاکید داشتیم و بخش دوم اینکه نگذاریم خرافات موهومات و آسیب ها به هیئات ورود پیدا کنند و در این تجمعات این موارد را مصونیت ببخشیم که به حد کافی این موارد بازگو شده است و امروز از زاویه دیگر می خواهیم به نکاتی بپردارزیم.

نقش هیئات مذهبی در توسعه فرهنگ دینی و معارف اهل بیت بی بدیل است

روحانی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه نقش هیئات مذهبی در توسعه فرهنگ دینی و معارف اهل بیت بی بدیل است افزود: همه باید بدانیم که نظیر این هیئات در هیچ آیینی وجود ندارد و اساسا مناسبت های مذهبی در جهت دیندار کردن جامعه فرصتی استثنایی است لذا همین مناسبت هایی که در طول سال با آنها مواجه هستیم و برنامه هایی را که برگزار می کنیم در دینی کردن جامعه نقش مهمی ایفا می کنند.

وی بیان داشت: پتانسیلی که در کشور ما و در جهان تشیع وجود دارد و روز به روز در حال تقویت است دشمن اهل بیت را بیدار کرده و فهمیده اند که در این کشورچه ظرفیتی وجود دارد چرا که این هیئات فقط در برپایی مراسم های مذهبی نقش ندارند بلکه میزان اثر بخشی این هیئات در انسجام و وحدت ملی وتقویت همبستگی فوق العاده است و اگر تک تک مردم را در این ایام با هر سلیقه و اقلیت مذهبی ببینیم می فهمیم در محرم همه به خیمه های اباعبدالله مراجعه می کنند که این مراجعه و حضور نوعی وحدت جامعه ما را نشان می دهد چنانکه در دنیای غرب برای بوجود آوردن این وحدت میلیون ها دلار هزینه می کنند و نمی توانند اما برای ما به لطف خدا اینگونه مهیا می شود.

کاهش جرایم در ایام محرم و صفر نتیجه اثر بخشی عزاداری اباعبدالله است

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه در برخی خانواده بسیاری از مشکلاتی که بروزمی کند به محض شروع محرم خانواده ها با اردات در این مراسم ها حاضرمی شوند گفت: اینکه میزان جرم در این ایام کاهش دارد و به قدری است که دست اندرکاران احساس رضایت دارند این کاهش جرم ها و حضور خانواده ها با هر مشکل و سلیقه فکری به برکت امام حسین(ع) است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر باور به رفتارهای کمونیستی رنگ باخته است گفت: در زمانی که کمونیست ها در کشور بودند ذکر می شد که آنان از همراهی ۲ الی ۳ درصد مردم با خود حرف می زدند و می گفتند در طول سال نیز همراهی مردم و گرویدن به مکتب آنان به ۶ درصد می رسید اما می دانستند که این درصد از مردم و پیروان در ایام محرم کاهش پیدا می کند لذا اثر بخشی عزاداری اباعبدالله همواره در همه اعصار مختلف مشهود و آشکار بوده است.

دشمن با دسیسه درصدد اختلال در روابط و دشمنی مردم ایران و عراق است

روحانی نژاد گفت: در شرایط فعلی دشمن تصمیم گرفته با مجموعه جریان ویژه ابا عبدالله طور دیگری برخورد کند و آنان را خدشه دار کند و افکار عمومی را نسبت به آنان دچار انحراف کنند و سناریوهایی را مطرح کردند که طی آن از رونق عزاداری ها کم شود و باید مراقبت کنیم.

وی با اشاره به فضا سازی ها جدید فضای مجازی در حضور مردان مجرد عراقی در ایران و مشهد و ارائه پاسخ های مختلف توسط معاندان و همچنین انتشار برنامه ویژه ای توسط رسانه های خارجی و تحلیل آنان در این خصوص که مردان مجرد عراقی به دلیل گرفتن خدمات جنسی ارزان به بهانه زیارت مراجعه می کنند و در مشهد حاضر می شوند افزود: آنان آماری را اعلام کردند که طی آن ۶ هزار خانه در مشهد به خدمات جنسی ارزان مشغول است و در صدد بودند این موضوع را آنقدر در فضای مجازی مطرح کنند تا به یک باور تبدیل شود.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی انعکاس موارد در فضای مجازی را همانند انعکاس یک نفر در تالار ایینه دانست و گفت: همانطور که در تالار آیینه تصویر یک فرد به میلیون ها قطعه به نمایش در می آید، در فضای مجازی هم قضیه همین است و دیدیم که بعد از این توطئه اتفاقات بدی می افتد که بین مردم ایران و عراق مشکلات پیش می آید و بعد زائران عراقی کم می شود، همانطور که چند سال پیش در عراق به وجود امد و شایعه کرده بودند که مردان ایرانی برای بهره مندی از خدمات جنسی به عراق می ایند و در این راستا شاهد برخوردهایی بودیم.

روحانی نژاد بیان داشت: در حالی که شرایط کشوردر جنگ اقتصادی است باید بدانیم که کشور از لحاظ اقتصاد کلان وضعیت خوبی دارد همانطور که دیدیم سایت سایپا برای پیش فروش ۴۰ هزار خودرو باز شد و ۶ میلیون نفر مراجعه کردند و کسی که ۳۰ میلیون تومان دارد پس گرسنه نیست، و تنها بخشی از مردم دارای معیشت بد هستند.

وی در خصوص روابط اقتصادی موجود با کشور عراق افزود: کشور ما بعد از چین بیشترین روابط اقتصادی را با عراق دارد و اگر اختلاف مردم با بهانه تراشی های دشمن گسترده شود این مبادلات دچار مشکل می شود چرا که در این زمینه پلانی طراحی شده که از مذهب و غیرت و حساسیت های مردم استفاده شود و زیارت اربعین را نیز دچار مشکل کنند، همین طور که می دانید موتور محرکه این حرکت عظیم ما هستیم که بیش از ۲ میلیون نفر از ایران حرکت می کنند و یک حرکت بزرگ در دنیا ایجاد می شود و در دنیا هیچ تجمعی از این تجمع بزرگتر وجود ندارد.

حضور گسترده زائرین اربعین نشان می دهد که مظلومیت عاشورا جواب داده است

روحانی نژاد گفت: وقتی۲۵ میلیون زائر دریک فرصت زمانی چند روزه در اربعین حاضر می شوند یعنی مظلومیت عاشورایی امام حسین جواب داده است و هیئات باید هوشیارانه عمل کنند و بدانند که آمریکا عصبانی است و میلیون ها دلار هزینه کرده تا در منطقه ما حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه الان مصمم ترین چهره و شخصیت جهان و امیدوارترین فرد به آرامش و حل مشکلات کنونی، رهبری است گفت: باید گوش به فرمان ایشان باشیم و به فرمایشات ایشان عمل کنیم و هم اکنون زمانی است که زاویه گرفتن درست نیست و باید ولایت پذیر باشیم.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی افزود: مسئولین باید بدانند که هم اکنون مردم از اختلاس، دزدی و رانت ناراحت هستند و این افراد چه کسانی هستند که فرزندانشان در خارج از کشور تحصیل می کنند در این شرایط باید از ایات استقامت استفاده کنیم چرا که ۱۳۰ هزار شهید و جانباز همگی پیام دارند و این هیئات مذهبی هستند که در سال ۵۷ امام گفت رفراندوم بود که مردم در صحنه حاضر شدند و گفتند شاه را نمی خواهیم و سهم هیئات مذهبی در این این رفراندوم سهم چشمگیری بود و هم اکنون نیز اگر به کلام ولی فقیه و رهبر فرزانه گوش دهیم مشکلات کنونی را پشت سر خواهیم گذاشت.