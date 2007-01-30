دعا در عاشورا از دیدگاه مقام معظم رهبری

اما راجع به نقش دعا در این روز حرف کمتری زده شده است ، مقدمتا عرض کنم که عاشورا یک صحنه کامل از زندگی اسلامی یک انسان است . در عاشورا همه ارکان اسلامی برای زندگی یک انسان و ابعاد معنوی و اخلاقی و اجتماعی جلوه گری می کند .

در عاشورا دفاع هست ، حمله هست ، خشم هست ، عشق هست . در عاشورا موعظه و تبلیغ و نصیحت هست ، ترساندن و تهدید هست ، همبستگی هست ، ایثار هست ، جهاد هست ، شهادت هست ، رسالت هست ، توحید هست ، همه چیز در عاشورا هست ، راز و نیاز با خدا هم هست .

ما وقتی که عاشورا را به عنوان یک درس مطرح می کنیم نمی شود که این بعد را ندیده بگیریم . دعا از همه انسانها زیبا است ، مخصوصا از انسانی به عظمت امام حسین ، آن هم در شرایطی به عظمت شرایط روز عاشورا .

دعا علامت ضعف نیست ، علامت قوت است . انسان با دعا کسب قدرت می کند ، نیروی قلبی وروحی خودش را - که پشتوانه نیروی جسمی است - افزایش می دهد .

دعا برای انسان راه را روشن می کند ، انسان را از سردرگمی و حیرت نجات می دهد ، علاوه بر اینها دعا محتوای ذهن دعاکننده را برای مستمع و مخاطب واضح وآشکار می کند . وقتی شما دعای کسی را گوش می دهید که با خدا حرف می زند می توانید از دعای او ، از خواهش او کشف کنید که این چگونه انسانی است ، حقیر است یا عظیم است ، کوتاه بین است یا بلند نظر و بلند همت است ، مومن است یا مردد است ، دعا چیزی عجیبی است .

لذا در طول تاریخ صدر و اول اسلام همه جا دعا هست . پیغمبر در جنگ بدر هم دعا کرد ، در جنگ احد هم دعا کرد ؛ یعنی دعا پیروزی و شکست نمی شناسد ، دعا یعنی ارتباط و اتکال انسان با خدا ، آن وقتی هم که انسان در اوج قدرت و پیروزی است باز هم محتاج دعا است ؛ باید با خدا حرف بزند ، باید از خدا بخواهد .

قرآن به پیغمبر ما دستور داد که " اذا جاء نصرالله و الفتح " وقتی یاری خدا رسید و پیروزی نصیب شد و " و رایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا " و دیدی که مردم دسته دسته و فوج فوج به اسلام وارد می شوند ، تازه " فسبح بحمد ربک و استغفره " تازه اول انابه تو است ، اول عرض نیاز تو به درگاه قادر متعال است . خب نمی شود که این عنصر و رکن اساسی در عاشورا ندیده گرفته شود .

امام حسین از هنگامی که به این حرکت عظیم و تاریخ ساز دست زد تا لحظه آخر که روی خاکهای گرم کربلا افتاده بود و لبان خشکش به هم می خورد دعا کرد ، در تمام مقاطع حسین بن علی دعا کرد .

دعای امام حسین (ع) در ماجرای عاشورا برای ما آموزنده است . یک روز در هنگامی که هنوز خطری به عیان او را تهدید نمی کرد دست به دعا بلند کرد " اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافته فی سلطان " با خدا حرف می زند . اما خدا این پیام را به تاریخ رساند . امروز همه دنیایی که از اسلام نامی شنیده است پیام این دعا را از دو لب گهربار حسین فاطمه (س)شنیده و باور کرده . خدایا تو می دانی که این حرکت ما ، این سفر ما برای خاطر قدرت طلبی نبود ، برای کسب جاه و مقام نبود ، برای تو بود .

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فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه - 5 مهر 1364