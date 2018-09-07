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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۵۷

روحانی در دیدار اردوغان مطرح کرد؛

ضرورت گسترش روابط ایران و ترکیه برای مقابله با تحریم‌های آمریکا

ضرورت گسترش روابط ایران و ترکیه برای مقابله با تحریم‌های آمریکا

روحانی در دیدار رئیس‌جمهور ترکیه گفت: ایران و ترکیه باید برای مقابله با تحریم‌های آمریکا روابط اقتصادی خود را بیش از پیش گسترش دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور امروز (جمعه) در دیدار «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، با اشاره به روابط برادرانه و رو به گسترش تهران-آنکارا در زمینه‌های مختلف، بر ضرورت تلاش بیشتر مسئولان دو کشور در راستای دستیابی به هدف مدنظر در رسیدن به روابطی راهبردی تاکید کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران و ترکیه باید برای مقابله با تحریم‌های آمریکا روابط اقتصادی خود را بیش از پیش گسترش دهند، افزود: روابط بانکی و فعالیت‌های کارگزاری بانک های دو کشور باید گسترش یافته و در راستای حل مشکلات برنامه‌ریزی شود.

روحانی با اشاره به ضرورت انجام مبادلات تجاری ایران و ترکیه با استفاده از پول‌های ملی و تجدید نظر در موافقتنامه تجارت ترجیحی، گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده توسعه بیشتر مبادلات در حوزه انرژی با ترکیه است.

رئیس جمهور با بیان اینکه روابط چند جانبه ایران و ترکیه با دیگر کشورهای منطقه مانند روسیه، پاکستان و قطر می‌تواند ضامن صلح، ثبات و امنیت منطقه باشد، خاطرنشان کرد: باید تلاش ما برای مبارزه با تروریسم در منطقه به گونه‌ای باشد که غیرنظامیان کمترین صدمه را دیده و جان مردم حفظ شود.

روحانی اظهار امیدواری کرد اجلاس سران ایران، ترکیه و روسیه در تهران بتواند نگرانی ها را برطرف کرده و گامی تازه در مسیر مقابله با تروریسم در این کشور، بازگشت آوارگان سوری به وطن خود و برقراری صلح و امنیت پایدار در سوریه باشد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم در این دیدار با تقدیر از استقبال و میهمان نوازی جمهوری اسلامی ایران در برگزاری اجلاس سه جانبه تهران، روابط تهران- آنکارا و ارتباط مسئولان دو کشور را مثبت ارزیابی کرد و افزود: باید در راستای توسعه، تقویت و تحکیم همه جانبه مناسبات فی مابین تلاش کنیم.

رئیس جمهور ترکیه مواضع دولت آمریکا در قبال سایر کشورها را غیر قابل قبول و بدون ثبات دانست و گفت: ایران و ترکیه باید در شرایط کنونی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی برنامه ریزی کنند و تجارت دو کشور هر چه بیشتر گسترش پیدا کند.

اردوغان همچنین بر توسعه روابط بانکی ایران و ترکیه و استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری تاکید کرد.

کد مطلب 4396523

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