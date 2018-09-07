به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور امروز (جمعه) در دیدار «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، با اشاره به روابط برادرانه و رو به گسترش تهران-آنکارا در زمینه‌های مختلف، بر ضرورت تلاش بیشتر مسئولان دو کشور در راستای دستیابی به هدف مدنظر در رسیدن به روابطی راهبردی تاکید کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران و ترکیه باید برای مقابله با تحریم‌های آمریکا روابط اقتصادی خود را بیش از پیش گسترش دهند، افزود: روابط بانکی و فعالیت‌های کارگزاری بانک های دو کشور باید گسترش یافته و در راستای حل مشکلات برنامه‌ریزی شود.

روحانی با اشاره به ضرورت انجام مبادلات تجاری ایران و ترکیه با استفاده از پول‌های ملی و تجدید نظر در موافقتنامه تجارت ترجیحی، گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده توسعه بیشتر مبادلات در حوزه انرژی با ترکیه است.

رئیس جمهور با بیان اینکه روابط چند جانبه ایران و ترکیه با دیگر کشورهای منطقه مانند روسیه، پاکستان و قطر می‌تواند ضامن صلح، ثبات و امنیت منطقه باشد، خاطرنشان کرد: باید تلاش ما برای مبارزه با تروریسم در منطقه به گونه‌ای باشد که غیرنظامیان کمترین صدمه را دیده و جان مردم حفظ شود.

روحانی اظهار امیدواری کرد اجلاس سران ایران، ترکیه و روسیه در تهران بتواند نگرانی ها را برطرف کرده و گامی تازه در مسیر مقابله با تروریسم در این کشور، بازگشت آوارگان سوری به وطن خود و برقراری صلح و امنیت پایدار در سوریه باشد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم در این دیدار با تقدیر از استقبال و میهمان نوازی جمهوری اسلامی ایران در برگزاری اجلاس سه جانبه تهران، روابط تهران- آنکارا و ارتباط مسئولان دو کشور را مثبت ارزیابی کرد و افزود: باید در راستای توسعه، تقویت و تحکیم همه جانبه مناسبات فی مابین تلاش کنیم.

رئیس جمهور ترکیه مواضع دولت آمریکا در قبال سایر کشورها را غیر قابل قبول و بدون ثبات دانست و گفت: ایران و ترکیه باید در شرایط کنونی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی برنامه ریزی کنند و تجارت دو کشور هر چه بیشتر گسترش پیدا کند.

اردوغان همچنین بر توسعه روابط بانکی ایران و ترکیه و استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری تاکید کرد.