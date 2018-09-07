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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۰۱

در اراک؛

نفرات برترششمین مرحله مسابقات قهرمانی تنیس مردان کشور شناخته شدند

نفرات برترششمین مرحله مسابقات قهرمانی تنیس مردان کشور شناخته شدند

اراک- ششمین مرحله پیکارهای قهرمانی تنیس مردان کشور با شرکت ورزشکارانی از هفت استان با شناخت نفرات برتر در اراک پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین مرحله پیکارهای قهرمانی تنیس مردان کشور با شرکت ۴۰ ورزشکار از استان‌های مرکزی، اصفهان، همدان، تهران، قم، لرستان و البرز روز جمعه در اراک برگزار شد.

براساس این گزارش، این مسابقات بر اساس جدول مقدماتی در دو دور پیگیری شد که طی دور نخست ۱۵ ورزشکار که رنکینگ پایین تری را نسبت به سایر ورزشکاران داشتند به رقابت پرداختند.

از میان این ۱۵ نفر، ۱۰ نفر به دور دوم (نهایی) راه یافتند که در نهایت در مرحله نهایی، صابر سلیمانی پور از اصفهان بر سکوی نخست ایستاد، علی کاظمی از اصفهان نایب قهرمان شد و محمدخانی از مرکزی و علی آرین نیا از استان اصفهان به طور مشترک سوم شدند.

علیرضا قیصری، رئیس هیات تنیس استان مرکزی در گفت و گو با مهر اظهار داشت: این دوره از مسابقات برای دومین بار به میزبانی اراک برگزار شد و در آینده نزدیک، میزبانی دیگر مسابقات تنیس نیز در رده‌های مختلف هستیم.

کد مطلب 4396526

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