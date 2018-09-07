برپایی ۲پایگاه جمع آوری کمکهای مردمی همزمان باجشن عاطفه ها در اهر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بگلری عصر امروز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره اینکه مرحله اول جشن عاطفه ها با برپایی پایگاه های جمع آوری کمک های مردمی و فرهنگی و اطلاع رسانی در اهر در حال برگزاری است اظهار کرد: امسال کمیته امداد شعار جشن عاطفه ها را مهر در مهر همبستگی انتخاب کرده است و این جشن از جمله جشن هایی است که کمیته امداد هر ساله در آستانه بازگشایی مدارس در دو مرحله برگزار می کند.

رئیس کمیته امداد شهرستان اهر افزود: جشن عاطفه ها صرف این نیست که کمک های مردمی جمع آوری به دست نیازمندان برسد، بلکه اصلی ترین هدف کمیته امداد از برگزاری مراسمات، جشن ها و آیین های این چنین تقویت و ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری است.

وی ادامه داد: شاید در ذهن عموم مردم این گونه القاء شود که کمیته امداد فقط در آستانه بازگشایی مدارس جشن عاطفه ها را برگزار می کند اما در حقیقت اینطور نیست با احتساب امروز، نزدیک به ۲۰ روزی می شود که مشغول به آماده سازی مقدمات برگزاری جشن عاطفه ها در شهرستان اهر هستیم.

بگلری با قدردانی از حمایت های دستگاه های اجرایی، نهادهای انقلابی و رسانه های شهرستان اهر در برگزاری جشن عاطفه ها گفت: بسیاری از نهادها همسو با کمیته امداد و دستگاه های دولتی و خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان اهر در برگزاری جشن عاطفه ها حمایت و همکاری بی بدیلی داشته اند که جای دارد از حمایت های آنان قدردانی کنم.

رئیس کمیته امداد شهرستان اهر اضافه کرد: همچنین اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بر اساس توافقاتی که انجام یافته در جشن عاطفه ها قول داده اند تا به تامین بخشی از نیازهای دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت کمک کنند.

وی از کمک مالی به دانش آموزان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) همزمان با جشن عاطفه ها از محل اعتبارات دولتی و کمک های مردمی خبر داد و گفت: برای اینکه بتوانیم حداقل مابلغ ناچیزی در اختیار دانش آموزان تحت پوشش قرار دهیم از محل اعتبارات دولتی و کمک های مردمی برنامه ریزی کرده ایم تا در آستانه بازگشایی مدارس مبلغی به حساب دانش آموزان واریز کنیم.

بگلری بابیان اینکه ۲۵ همکار کمیته امداد شهرستان اهر راستای جلب مساعدت های خیرین و تولیدکنندگان هر یک به عنوان پایگاه جمع آوری کمک های مردمی در جشن عاطفه ها عمل می کنند، افزود: خوشبختانه امسال با برنامه ریزی هایی که انجام یافته جشن عاطفه ها در مقایسه با سالهای گذشته تفاوت هایی داشته به طوری که برپایی پایگاه های فرهنگی و اطلاع رسانی از دیگر اقدامات کمیته امداد بوده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان اهر از برپایی ۲ پایگاه جمع آوری کمک های مردمی هم زمان با جشن عاطفه ها در نقاط پرتردد شهر اهر خبر داد و خاطرنشان کرد: خوشبختانه سال گذشته مردم اهر در جشن عاطفه ها ۱۸۰ میلیون تومان کمک مالی کردند و امسال پیش بینی می کنیم کمک های نقدی و غیر نقدی به ارزش ۲۴۰ میلیون تومان جمع آوری و در بین دانش آموزان نیازمند توزیع کنیم.