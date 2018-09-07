جلوگیری از ترویج فضای ناامیدی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه، با اشاره به اینکه دشمنان دنبال لطمه زدن به اسلام و انقلاب هستند اظهار داشت: امروز دشمنان با تورم و گرانی به دنبال لطمه زدن به ما هستند.

وی با اشاره به جنایت ۱۷ شهریور رژیم طاغوت افزود: برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی خون های بسیاری ریخته شده است.

خطیب جمعه کرمانشاه با اشاره به شرایط حساس کشور بیان کرد: دشمن های ما امروز زیاد نشده اند بلکه نمی خواهند حرف جدیدی از ایران شنیده شود.

وی با اشاره به شروع دوباره تحریم ها، گفت: ایران اجازه نداد اسکتبار جهانی در سوریه، یمن، لبنان و عراق پیروز شود و دشمن امروز از ایستادگی ملت ما در برابر استکبار جهانی نگران است.

امام جمعه کرمانشاه با تاکید بر اینکه امروز ما وظیفه داریم که راه خود را با قدرت ادامه دهیم. عنوان داشت: دشمنان به طور مداوم در حال دشمنی با ما هستند و آخرین تیر آن ها اتاق جنگ اقتصادی است که باید ملت ما مثل همیشه هوشیار و بیدار اجازه ندهند دشمن از اتاق جنگ خود بر ما پیروز شود.

وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال ایجاد شایعه و تشنج در کشور است، بیان کرد:دشمنان جنگ رسانه ای علیه کشور شروع کرده اند و در همین راستا و در کشورهای همسایه ما اتاق های جنگ رسانه ای تشکیل داده اند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با تاکید بر جلوگیری از ایجاد فضای یاس و ناامیدی در کشور گفت: انسجام مجلس، دولت، قوه قضاییه و مردم امری مهم و ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید حقیقت امر به معروف و نهی از منکر را متوجه شویم تصریح کرد: زنده نگه داشتن قیام‌ عاشورای حسینی اهمیت بالایی دارد و همه ما باید راه واقعی امام حسین (ع) را زنده نگه داریم.

خطیب جمعه کرمانشاه همچنین با اشاره به بازگشایی مدارس گفت: باید مراقب نفوذ دشمن در میان جوانان و نوجوانان خود باشیم.