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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۴۰

از سوی کارلوس کی‌روش؛

اسامی بازیکنان تیم ملی برای بازی با ازبکستان/ آزمون غایب است

اسامی بازیکنان تیم ملی برای بازی با ازبکستان/ آزمون غایب است

بازیکنان منتخب کارلوس کی‌روش برای دیدار دوستانه مقابل تیم فوتبال ازبکستان مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیست بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای بازی دوستانه مقابل ازبکستان از سوی کادرفنی منتشر شد. بر این اساس اسامی بازیکنان تیم ملی ایران به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند (پرسپولیس تهران)، امیرعابدزاده (ماریتیمو پرتغال)، سیدحسین حسینی، روزبه چشمی، پژمان منتظری، وریا غفوری، آرمین سهرابیان، علی کریمی (استقلال)، مجید حسینی (ترابوزان اسپور ترکیه)، مرتضی پورعلی گنجی (یوپن بلژیک)، میلاد محمدی (احمدگروژنی روسیه)، صادق محرمی (دیناموزاگرب کروواسی)، سعید عزت الهی (ردینگ انگلستان)، امید ابراهیمی (الاهلی قطر)، اشکان دژاگه، مسعود شجاعی، وحید امیری، احسان حاج صفی (تراکتورسازی تبریز)، سامان قدوس (آمیان فرانسه)، مهدی ترابی (سایپا تهران)، علیرضا جهانبخش (برایتون انگلستان)، علی قلی زاده (چارلروی بلژیک)، کریم انصاریفرد (ناتینگهام فارست انگستان) و مهدی طارمی (الغرافه قطر)، رامین رضاییان .

سردار آزمون که پیش از این از تیم ملی خداحافظی کرده بود ولی کارلوس کی روش او را به اردوی تیم ملی فراخوانده بود در لیست نهایی ایران برای بازی با ازبکستان قرار ندارد و به نظر می رسد تصمیمش برای بازی نکردن در تیم ملی جدی است.

کد مطلب 4396589

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