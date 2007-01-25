عملیات " ضربه تبر سرخپوست ها" در مرکز بغداد / کشته شدن 30 تروریست و بازداشت 26 تن دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این منابع اعلام کردند که درگیری هایی چهارشنبه در مناطق اطراف خیابان حیفا در مرکز بغداد میان نیروهای عراقی که واحدهای ارتش آمریکایی آنها را حمایت می کنند با مردان مسلح به وجود آمد که به کشته شدن 30 تروریست و بازداشت 26 تن دیگر از ملیتهای مختلف منجر شد.



این منابع ملیت تروریستهای دستگیر شده را اعلام نکردند.



این منابع روز گذشته از دستگیری 11 تروریست و سه مظنون و کشف یک انبار بزرگ سلاح در مدرسه ای در خیابان حیفا خبر داده بودند.



نیروهای آمریکایی و عراقی روز گذشته عملیات مشترکی را در مناطق الفضل و الاعظمیه در شرق دجله و مناطق نزدیک به خیابان حیفا در غرب رود دجله آغاز کردند.



نیروهای ائتلاف نیز روز گذشته تاکید کردند که نیروهای ارتش عراق و نیروهای ائتلاف،عملیات امنیتی را در خیابان حیفا که از پیش برنامه ریزی شده بود؛ با نام عملیات "ضربه تبر سرخپوست ها" با هدف پایان دادن فعالیت شبه نظامیان غیر قانونی و کمک به نیروهای امنیتی عراق برای بازگرداندن امنیت انجام دادند.



ارتش آمریکا در بیانیه خود افزود : این ماموریت ، تنها عملیات ویژه پیگرد شورشیان اهل سنت نیست، بلکه هدف از آن منزوی کردن تمام شورشیان و بازگرداندن امنیت به این مکان مهم در مرکز بغداد است.



در این بیانیه آمده است که کاهش شدت خشونت طائفه ای مسئله حیاتی در انتقال پرونده امنیتی به نیروهای امنیتی عرقا و فراهم کردن فضای معیشتی امن برای ساکنان منطقه به شمار می رود.



نیروهای عراقی وآمریکایی سه شنبه 3 بهمن، عملیاتی موسوم به عملیات "گرگ" را در کوی الاعظمیه بغداد به عنوان پناهگاه گروههای شورشی سنی در شمال بغداد آغاز کردند.



هزار نیروی عراقی با حمایت نظامیان آمریکایی، عملیات امنیتی مشترکی را در خیابان حیفا و مناطق مجاور آن در نهم ماه جاری میلادی(19 دی) انجام دادند که طی آن از بالگردهای نظامی نیز برای حمله به برخی مواضع استفاده شد.

وزارت دفاع عراق در آن زمان اعلام کرده بود که در درگیری های یک روزه، حدود 50 مرد مسلح کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند.



خبر دیگر اینکه ، هیئت علمای اهل سنت عراق، عملیات پیگرد شورشیان و مردان مسلح در خیابان حیفای بغداد را محکوم کرده است.