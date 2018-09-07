لاریجانی بارئیس مجلس بلاروس دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با میخائیل میاسنکویچ رئیس مجلس بلاروس دیدار کرد.

لاریجانی پیش از این دیدار با «الکساندر لوکاشینکو» رئیس‌جمهور بلاروس در محل کاخ استقلال این کشور دیدار و گفتگو کرد.