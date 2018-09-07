بذری به مدال طلا رسید/ آزادکاران برتر پنج وزن نخست مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام دیمیتری کرکین روسیه از صبح دیروز (پنج شنبه) در شهر یاکوتسک آغاز شده که عصر امروز در پایان رقابتهای پنج وزن نخست، احمد بذری نماینده وزن ۸۶ کیلوگرم کشورمان به مدال طلا دست یافت.

بر این اساس نتایج کشتی گیران کشورمان در پنج وزن نخست به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم پوریا ترکمان پس از استراحت در دور اول در دور ایگور پتروف از روسیه را با نتیجه ۴ بر ۴ از پیش رو برداشت وی در دور بعد مقابل آریان تیوترین از روس با نتیجه ۱۳ بر ۳ شکست خورد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، ترکمان به گروه بازنده ها رفت وی در این گروه با نتیجه ۸ بر صفر مقابل کشتی گیری از کشور روسیه شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم پیمان بیابانی در دور نخست رومان میخایلوف از روسیه را با نتیجه ۵ بر صفر شکست داد و در دور دوم نیز مقابل ماریک کوت از استونی با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید. بیابانی در کشتی سوم خود با نتیجه ۴ بر ۴ مغلوب حریف روس خود شد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل حریف مغولی، بیابانی از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم احمد بذری در دور اول مقبال ایوان بوریسوف از روسیه با توجه به مصدومیت و حاضر نشدن این کشتی گیر به پیروزی رسید وی در دور بعد اویتومن اورگودول نایب قهرمان آسیا و دارنده مدال برنز بازی های آسیایی از مغولستان را با نتیجه ۸ بر ۲ مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. بذری در این مرحله ویلو هینو از فنلاند را با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب کرد و راهی دیدار فینال شد. بذری در این دیدار مقابل آرسن علی موسالالیف قهرمان جوانان جهان و قهرمان زیر ۲۳ سال اروپا از روسیه با نتیجه ۴ بر ۳ به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد.

دروزن ۹۷ کیلوگرم مسعود خواجه صالحانی در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر صفر مقابل آیون بولتونوف از روسیه به پیروزی رسید. وی در دور بعد مقابل نورماگمد گادجیف قهرمان جوانان جهان و امیدهای اروپا و دارنده مدال برنز اروپا از آذربایجان با نتیجه ۸ بر صفر شکست خورد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به دیدار رده بندی رفت. صالحانی در این دیدار مقابل ایگور اوسیانکوف از روسیه با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب و پنجم شد.

اسامی نفرات برتر پنج وزن نخست این مسابقات به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ۱- آریان تیوترین (روسیه) ۲- پرویز ابراگیم اف (آذربایجان) ۳- دیمچیک رینچینوف (بلاروس) و تامیر گارمایف (روسیه)

۶۵ کیلوگرم: ۱- ویکتور راسادین (روسیه) ۲- تیمور اوچیر تولگا (مغولستان) ۳- دولت نیازبیکوف (قزاقستان) و الکسی بوروویتسکی (روسیه)

۷۴ کیلوگرم: ۱- نیکیتا سوچکوف (روسیه) ۲- فرانک چامیزو (ایتالیا) ۳- اسرائیل کاسیموف (روسیه) و گادجی مراد عمراف (آذربایجان)

۸۶ کیلوگرم: ۱- احمد بذری (ایران) ۲- آرسن علی موسالالیف (روسیه) ۳- سوسلان کتسویف (روسیه) و اویتومن اورگودول (مغولستان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- نورماگومد گادجی اف (آذربایجان) ۲- باتزول اویزیسایخان (مغولستان) ۳- ایگور اوسیانیکوف (روسیه) و یوری بلونوفسکی (روسیه) ۵- مسعود خواجه صالحانی (ایران)