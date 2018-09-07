رقابت های قهرمانی بوکس استان مرکزی با برتری اراک پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی قهرمانی بوکس جوانان استان مرکزی روز جمعه با شرکت ۳۵ بوکسور از شهرهای اراک، ساوه، شازند، دلیجان و فراهان در ۱۰ وزن با هدف شناخت نفرات و تیم‌های برتر در اراک برگزار شد.

در نهایت، امید شفیعی از فراهان، محمدسجاد کاظمی از فراهان، مرتضی حسینخانی از دلیجان، بهزاد اسکندری از اراک، دانیال الفتی زاده از ساوه، علی سلامتی از ساوه، مسعود اسدی از اراک، علیرضا شاه حسینی از اراک، حامد قنبری از ساوه، سید محراب مومنی از اراک به ترتیب در اوزان ۴۹، ۵۲ ،۵۶، ۶۰، ۶۴ ،۶۹، ۷۵ ،۸۱ ،۹۱ و به اضافه ۹۲ مقام های نخست را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش، در رده بندی تیمی هم اراک با کسب ۱۳ امتیاز بر سکوی نخست قرار گرفت، ساوه با کسب ۹ امتیاز نایب قهرمان شد و دلیجان نیز با به دست آوردن ۶ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

محمد آنجفی، آیت روحی، حامد نادی، حمید صفایی، احمد میرزایی و سعید حاج عباسی داوری این مسابقات را برعهده داشتند. همچنین احمد میرزایی، دبیر هیات بوکس استان مرکزی بر روند این مسابقات نظارت داشت و سعید ذوالفقاری، محمد خانمحمدی و ولی الله امیدی کمیته فنی مسابقات را تشکیل دادند.