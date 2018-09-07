بیانیه تهران نشان می دهد که توافق شده موضوع ادلب حل و فصل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، شورای امنیت نشستی در خصوص تحولات ادلب برگزار کرد.

«استفان دی میستورا» فرستاده سازمان ملل در پرونده سوریه در این نشست که ریاست آن را «نیکی هیلی» نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل برعهده دارد تأکید کرد که جبهه النصره بر ضد پایگاه حمیمیم در سوریه که متعلق به روسیه است حمله نظامی انجام می دهد.

وی با اشاره به نشست سه جانبه سران روسیه، ترکیه و ایران در تهران در خصوص سوریه تأکید کرد که بیانیه پایانی نشست تهران نشان می دهد که توافق شده تا موضوع ادلب حل و فصل شود.

دی میستورا گفت که سازمان ملل آمادگی دارد تا با همه طرف ها همکاری کند تا غیرنظامیان را در صورت نیاز از ادلب خارج کند. وی در عین حال تأکید کرد که هرگونه حمله به ادلب وحشتناک خواهد بود و نسبت به وضعیت غیرنظامیان در این منطقه ابراز نگرانی کرد.

نماینده فرانسه در سازمان ملل هم با اشاره به نشست تهران از روسیه و ایران خواست به نقش خود برای پایان دادن به وضعیت موجود در سوریه متعهد باشند و ضمن هشدار نسبت به سرازیر شدن تروریست هایی حاضر در سوریه به کشورهای اروپایی، تأکید کرد که پاریس با رئیس جمهوری روسیه و ترکیه در خصوص تحولات ادلب گفتگوهایی داشته است.