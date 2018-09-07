به گزارش خبرنگار مهر، شهاب نادری امروز جمعه در جلسه ستاد بازسازی استان که در سرپل ذهاب برگزار شد ، اظهار داشت: وضعیت شهرستان ثلاث باباجانی با تمام شهرستان های دیگر متفاوت است، بعد از زلزله ۷.۳ ریشتری تاکنون چندین زلزله ۵ و ۶ ریشتری در این مناطق رخ داده است.

وی با انتقاد از عملکرد آبفای روستایی استان کرمانشاه ، تصریح کرد: مردم برخی روستاها برای آب درگیر شده اند.

نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی گفت: آب هست اما مدیریت نیست؛ وضعیت روستاها در حال حاضر بحرانی است.

نادری از عملکرد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نیز انتقاد کرد و افزود: به دلیل کم کاری این اداره کل جاده های شهرستان ثلاث باباجانی وضعیت نامناسبی دارند و هر روز در جاده های این منطقه شاهد وقوع تصادف هستیم.

وی اظهار داشت: بی انصاف نیستم اما وکیل مردم هستم ، در این شرایط بحرانی اگر وعده و قولی می دهیم باید عمل کنیم.

نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اسامی مدیرانی که بعد از زلزله به شهرستان ثلاث باباجانی آمدند و به مردم قول و وعده دادند اما آنها را اجرایی نکردند را در صحن مجلس اعلام می کنم.

وی همچنین بیان داشت: افزایش کمک بلاعوض و تسهیلات زلزله زدگان با وجود اینکه مصوب شده اما به هیچکس هنوز اعطا نشده است.