روستاهای زلزله زده سرپل ذهاب هنوز مشکل قطعی آب دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محبت جمالی نیا امروز جمعه در جلسه ستاد بازسازی استان که در سرپل ذهاب برگزار شد ، اظهار داشت: از عمده مشکلات روستاهای مناطق زلزله زده افت و قطعی فشارآب به علت شکستگی درتاسیسات آبرسانی روستایی است.

وی افزود: علی رغم اینکه زیرساخت های آبرسانی دچارمشکل است به دلیل کمبود نیروی انسانی و با تعداد تیم های گذشته نمی توانند خدمات اساسی در حوزه آبرسانی انجام دهند.

فرماندار سرپل ذهاب تصریح کرد: چاه اکتشافی که هم اکنون در اختیار آبفا استان است و در محدوده روستاهای جلاوندعلیا وسفلی، رضالک، کلاهمال ومیانکل قرار دارد باید دراختیار آبفا شهرستان قرار گیردچرا که این چاه می تواند مشکلات آب شرب چندین روستا دراین وضعیت گرمای سال حل کند.

وی با اشاره به وجود زباله های حریم جاده های شهری و روستایی آن ها را تهدیدی برای سلامتی محیط شهرستان دانست و بیان کرد: باید راهداری و ستاد بازسازی دراین زمینه تصمیم گیری و اقدامات لازم انجام دهند.

جمالی نیا در ادامه به مشکلات کمبود آهن آلات و سیمان برای امر بازسازی این مناطق اشاره کرد و ابراز داشت:بلاتکلیفی واحدهای مسکونی در طرح دامداری،باغداری،کشاورزی در شهرک صنعتی سرپل ذهاب و همچنین تخصیص تسهیلات به مهدکودک ها و آموزشگاه های فنی و حرفه ای و علمی نیازمند نگاه ویژه است که در برنامه ریزی قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکل زمین برای جابه جایی مدرسه ۱۷ شهریور که شرکت هواپیمایی هما ساخت آن را تقبل کرده گفت: آثار تاریخی آنوبا نی نی واقع در حیاط این مدرسه نیازمند توجه لازم است که قطعا دراین راستا درحوزه گردشگری بی تاثیرنخواهد بود.

فرماندار سرپل ذهاب همچنین با اشاره به راه اندازی بازارچه تیله کوه بیان داشت: زیرساخت های لازم برای راه اندازی فراهم است اما عملا بین مسکن و شهرسازی،راهداری و مخابرات استان هماهنگی های لازم نیست و با مشکلاتی مواجهه هستیم که این امر نیازمند پیگیری است.

وی گفت: در اثر زلزله آبان ماه سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ خودرو با تایید کارشناسان سایپا خودرو ایران دچار خسارات شده است و در حوزه پرداخت خسارات با مدیریت بحران مکاتباتی صورت گرفته که عملا منتظر اقدامات لازم پرداخت هستیم.

فرماندار سرپلذهاب در پایان گفت: علی رغم اینکه اعتبارات زلزله اعلام شده است و استاندار آن را به نتیجه رسانده است اما تخصیص و پرداخت اعتبارات زلزله در حوزه زیرساخت ها پروژه ها و طرح ها صورت نگرفته است.