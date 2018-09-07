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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۰۵

زلزله در سیستان و بلوچستان یک کشته و ۲ مجروح بر جای گذاشت

زلزله در سیستان و بلوچستان یک کشته و ۲ مجروح بر جای گذاشت

زاهدان- مدیر عامل هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: براثر بروز زلزله امروز در روستای «شندل گونان» اطراف مسجد حضرت ابوالفضل(ع) شهرستان ایرانشهر یک دختر ۱۸ ساله جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عموومی جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان، رسول راشکی اظهار داشت: این حادثه عصر امروز براثر برخورد سنگ به سر این دختر ناشی از ریزش آور از دره رخ داد و موجب مرگ وی شد.

وی ادامه داد: همچنین براثر بروز چندین زلزله و پس لرزه ۲ نفر نیز در روستای «سمسور» بخش «بزمان» مجروح شدند و به صورت سطحی مورد درمان نیروهای اورژانس قرار گرفتند.

گفتنی است، پیش از این برخی منابع محلی از کشته شدن ۲ نفر براثر این زلزله در روستای سخت گذر «شندل گونان» خبر داده بودند اما هیچ یک از دستگاه های امدادی آن را تایید نکرده و اعلام کردند در حال بررسی موضوع با اعزام امداد هوایی هستند.

کد مطلب 4396652

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