لاریجانی: ایران و بلاروس دو شریک مطمئن و دو دوست صمیمی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نشست مشترک علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با روسای مجالس ملی و سنای کشور بلاروس امروز در محل کتابخانه شهر مینسک برگزار شد.

در این نشست مذاکرات در مورد همکاری‌های بیشتر دو کشور مورد بررسی قرار گرفت، همچنین این نشست با تاکید بر روابط مهم پارلمانی که باعث گسترش روابط دو کشور می شود برگزار شد.

در این دیدار، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ابراز خوشحالی از فعال بودن گروه های دوستی پارلمانی ایران و بلاروس، افزود: ایران و بلاروس دو شریک مطمئن و دو دوست صمیمی هستند و این موضوع در زمان‌های مختلف خود را نشان داده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور بلاروس افزود: رئیس‌جمهور بلاروس آقای لوکاشنکو، سطح همکاری‌ها و مبادلات تجاری روشن کردند و ما با دیدگاه ایشان موافق هستیم که سطح روابط تجاری باید با سرعت بالا رود.

لاریجانی با اشاره به اهمیت تحقق روش‌های ارتقاء روابط تجاری به معرفی اعضای گروه پارلمانی و مسئولان کشور در این جلسه پرداخت.

وی گفت: این جلسه با حضور سفیر ایران در بلاروس، امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، رمضانعلی سبحانی فر رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و بلاروس و عضو کمیسیون صنایع مجلس، محمد مهدی برومندی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، شهاب الدین بی مقدار عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و نماینده تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، کارن خانلری عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و بلاروس و نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اسماعیلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پناهی آذر معاون وزیر خارجه و اعضای حاضر در این جلسه هستند.

لاریجانی با بیان اینکه باید همکاری‌های پارلمانی میان دو کشور را یک شکل مشخصی بدهیم، افزود: گروه‌های دوستی باید این مذاکرات را پیگیری کنند تا محقق شوند.

وی با بیان اینکه در زمینه تولید ماشین سبک پیشرفت های خوبی داشتیم، گفت: ایران می تواند در زمینه تولید ماشین آلات سبک با کشور بلاروس همکاری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به غیر از همکاری‌های اقتصادی و تجاری همکاری‌های دانشگاهی بسیار موضوع مهمی است،گفت: همکاری های بین دانشگاهی بین دو کشور برای ما بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه بخش دیگر قابل گفت وگو بخش کشاورزی است، گفت: ظرفیت هایی در ایران وجود دارد که برای کشور شما می‌تواند مهم باشد، در این رابطه محصولاتی همچون پسته، خرما و خشکبار ایران در جهان زبانزد است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب سند انتقال محکومین و استرداد مجرمین میان دو کشور ایران و بلاروس در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تصویب این سند در مجالس بلاروس تأکید کرد.

در این نشست امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اینکه در ایران ۹۵ درصد داروهای مصرفی و محصولات پزشکی را خود تولید می کنیم، افزود: ۵ درصد دارو برای واردات و ۵۰ درصد تجهیزات پزشکی گردش مالی بالایی برای ما دارد.

وی افزود: زمینه خوبی در حوزه داروهای گیاهی و دانش بومی در این بخش در ایران وجود دارد و داروی گیاهی در ایران بسیار ارزان قیمت است.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه توان تولیدی ما در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در منطقه خلیج فارس و آسیا بسیار بالاست و حتی محصولات ایرانی به اروپا و آمریکا صادر می‌شود افزود: البته برای وارد کردن برخی داروهای هایتک و یا برخی داروهای ضد سرطان یا تجهیزات جراحی نیاز به همکاری با کشور بلاروس داریم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به سطح پیشرفته پزشکی در ایران گفت: خدمات درمانی کشور ما در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و شرق آسیا بسیار با اهمیت و مناسب است و در زمینه حضور بیمار در کشور ما می توان تبادل نظر کرد.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه در زمینه سلول های بنیادی، درمان نازایی، پیوند مغز استخوان و قلب و عمل‌های پیوند ایران بسیار فعال است، ادامه داد: کاشت حلزون و پیوند شبکیه چشم و حتی اعضای قطع شده با ربات های مخصوص در ایران انجام می شود.

در ادامه این نشست شهاب‌الدین بی مقدار نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور ما در صنایع جزو کشورهای پیشرفته است، گفت: ایران رتبه ۱۸ جهان را در این حوزه دارد و در زمینه معادن نیز تجربه بسیاری داشته و در بحث معادن آهن طلا و مس وضعیت مناسبی داریم.

همچنین در این نشست کارن خانلری ‌نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همکاری های دانشگاهی برای توسعه روابط می تواند مهم و تاثیرگذار باشد، گفت: یکی از محورهای همکاری های فرهنگی می‌تواند همکاری های علمی و دانشگاهی باشد، کشور ما با وجود تحریم‌ها توانسته همکاری‌های دانشگاهی را ارتقا دهد.

خانلری با بیان اینکه زمینه همکاری‌های دو کشور ایران و بلاروس در زمینه مبادله استاد و دانشجو بسیار فراهم است، افزود: در زمینه های گوناگون از جمله مهندسی، پزشکی و شرق شناسی می توان با بلاروس همکاری کرد؛ چرا که کشور بلاروس در زمینه شرق شناسی تحقیق و پژوهش کرده و می‌توان همکاری‌ها را گسترش داد.

در ادامه محمدمهدی برومندی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی در مورد صنعت گردشگری و توریسم ارائه کرد.

وی با بیان اینکه ملت ایران و بلاروس ملتی بزرگ هستند، افزود: کشور ما از پیشینه تاریخی بسیار غنی برخوردار است، من نماینده شهری هستم که پرسپولیس و پاسارگاد در آن قرار دارد و از شما دعوت می کنم به این شهر بیاید.

برومندی با بیان اینکه نخستین منشور جهانی حقوق بشر در ایران نوشته شده است، ادامه داد: ظرفیت‌های گردشگری بسیار مهمی در جمهوری اسلامی وجود دارد و زمینه حضور گردشگران دو کشور را باید فراهم کنیم.

نماینده مردم پاسارگاد درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدتی است که پروازهای هوایی از سمت بلاروس به ایران قطع شده است، افزود: ما انتظار داریم که کشور بلاروس، جمهوری اسلامی ایران را در فهرست لغو روادید قرار دهد.

وی با بیان اینکه ایرانی کشوری خشک و نیمه خشک است، افزود: در زمینه ریزگردها و حفظ تالاب ها وزارت کشاورزی بلاروس می‌تواند همکاری‌های خوبی با ایران داشته باشند.

همچنین در ادامه سید ناصر موسوی لارگانی نماینده شهر اصفهان در مجلس درباره فرش دستباف و فرش صنعتی ایران توضیحاتی ارائه کرد.

وی با بیان اینکه اصفهان استان بسیار زیبا با آثار باستانی بسیار ارزشمند است، گفت: قدمت فرش دستباف ایران بیش از ۱۰ هزار سال است؛ استان های مختلفی در این صنعت فعالیت دارند، که استان های قم، یزد و تبریز از استان های مهم تولید فرش هستند.

موسوی لارگانی با بیان اینکه فرش از مهمترین محصولات صادراتی برای ایران به شمار می رود، افزود: ایران به غیر از فرش دستباف، در حوزه فرش صنعتی و ماشینی نیز در دنیا حرف برای گفتن دارد، فرش ماشینی ایران به بسیاری از کشورهای اروپایی صادر شده و ایران و بلاروس می‌توانند در این زمینه همکاری‌هایی داشته باشند.

همچنین رئیس مجلس سنای بلاروس در این دیدار ضمن خوش آمد گویی به مسئولان و هیئت پارلمانی ایران گفت: ما ایران را شریک مهمی برای خود تلقی می کنیم.

وی با بیان اینکه امروز روسای گروه دوستی پارلمانی ایران و بلاروس سند تفاهمی را امضا خواهند کرد، گفت: باید همکاری های دو کشور در حوزه های علمی، آموزشی، بشردوستانه و تعاملات میان استان های دو کشور گسترش یابد.

وی افزود: تقویت همکاری های لجستیک و حمل و نقل باید تقویت شود و ما این موضوع را بحث می‌کنیم.

رئیس مجلس ملی بلاروس: ایران شریک تجاری ارزشمندی است

در ادامه این دیدار رئیس مجلس نمایندگان بلاروس اعلام کرد که سفر پارلمانی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت خاصی برای روابط دوجانبه برخوردار است و ما ایران را شریک کلیدی برای خود می دانیم و این روابط بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه تعامل دو کشور بر اساس اعتماد و احترام متقابل بسیار مهم است گفت: از همه مهمتر اینکه این همکاری‌ها و همکاری‌های پارلمانی به ادامه دوستی‌ها و گسترش روابط دو کشور کمک می‌کند.

رئیس مجلس نمایندگان جمهوری بلاروس در ادامه گفت: روسای جمهور ایران و بلاروس علاقه‌مندی خود را بر همکاری دو کشور بارها مطرح کرده و امروز نیز مطرح کردند.

وی با بیان اینکه سطح این رابطه‌ها به توسعه همکاری تجاری و اقتصادی دو کشور رونق می‌بخشد، افزود: می‌توان این روابط را افزایش داد، چرا که این روابط بین دو کشور کافی نیست و باید گسترش یابد و در این مسیر تعاملات خوبی در حوزه پارلمان های دو کشور صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه همکاری‌های بین پارلمانی باید منظم و جامع باشد، افزود: گروه های دوستی پارلمانی ایران و بلاروس باید اولویت‌ها را تحقق بخشند و دستور کار این گروه‌ها باید مشخص شود، گروه‌های دوستی باید نقشه راه همکاری‌های بلاروس و ایران را ایجاد کنند.

رئیس مجلس نمایندگان جمهوری بلاروس گفت: مبانی حقوقی و قانونی همکاری ها را باید بررسی کنیم و همکاری‌های بشردوستانه اقتصادی و تجاری و غیره را انجام دهیم و باید از تجربیات گروه‌های دوستی پارلمانی استفاده کرد.

در ادامه رئیس مجلس سنای بلاروس با با اشاره به همکاری های ایران و بلاروس، افزود: ما اعتقاد داریم که ایران کشور توسعه یافته صنعتی و دارای اقتصادی پایدار است.کشوری که علم خود را دارد و افراد و پرسنل تربیت شده و آماده در آن زندگی می کنند.

رئیس مجلس سنای بلاروس با اشاره به اینکه نقش کشور روسیه در اتحادیه اقتصادی اورآسیا بسیار کلیدی است، ادامه داد: در سال گذشته مذاکراتی در خصوص تبادلات اتحادیه اوراسیا و ایران انجام شد.

وی با بیان اینکه ایران در زمینه صادرات و واردات باید یک خط مشی مشخص داشته باشد، ادامه داد: جمهوری بلاروس آماده است که در زمینه تولید مشترک ادوات و ماشین آلات، ماشین های خدمات شهری واتوبوس در شهر تبریز اقدام کند.

رئیس مجلس ملی بلاروس همچنین در ادامه بر لزوم توجه به مبانی حقوقی و قانونی دو کشور در زمینه امضای اسناد تاکید کرد و گفت: فرایند تدوین این اسناد برای ما بسیار مهم است.

در ادامه این نشست بین روسای گروه دوستی پارلمانی ایران و بلاروس یادداشت تفاهم امضا شد و این مراسم با اهدای هدیه از طرف روسای مجلس شورای اسلامی و رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملی بلاروس همراه شد.