امام حسین(ع) مظهر عزت آزادگی است

حجت الاسلام کاظم صدیقی پژوهشگر دینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزادگی به معنای واقعی کلمه این است که انسان بتواند از بندها خود را آزاد کرده و در گروه دنیا و علائق دنیوی قرار نگیرد. برخی آزادگی را به معنای لودگی و لجام گسیختگی می دانند در حالی که آنها نیز به نوعی خود دربند علقه های دنیوی بوده و هزاران بند وجود آنها را تسخیر کرده، اما اگر فردی بخواهد به معنای واقعی کلمه آزاد باشد باید علقه های دنیوی را از خود دور کند. برخی علقه های مباح حتی دست و پاگیر است و مانع رشد انسان می شود.

وی با اشاره به اینکه جان انسان آخرین علقه ای است که بشر بیش از همه به آن علاقمند است، افزود: امام حسین(ع) در روز عاشورا در عمل نشان داد که از همه این علقه ها در راه خدا گذشت. بهترین یاران خود را در راه خدا قربانی کرد، فرزندانش به شهادت رسیدند و می دانست که چند لحظه بعد اموالش به غارت رفته و همسر و فرزندانش اسیر می شوند. اما علاقه به خدا در امام حسین (ع) به قدری قوی است که هیچکدام از این علقه ها مانع رفتن به سمت خدا و عزت واقعی نشد.

حجت الاسلام صدیقی با اشاره به حدیثی از امام حسین که می فرماید "جایگاه من ، جایگاه کسی نیست که از مرگ بترسد"، یادآور شد: امام حسین(ع) آخرین علقه حائز اهمیت برای انسان که جان است و تا آخرین لحظه در راه حفظ آن تلاش می کند را کنار گذاشته و اظهار می دارد که از مرگ هراسی ندارم. به طوری که در حدیث دیگری فرمودند چقدر مرگ در راه رسیدن به عزت واقعی و زنده کردن حق ساده است.

این پژوهشگر دینی یاد آور شد: امام حسین (ع) می فرماید "مرگ در راه عزت چیزی به جز زندگی واقعی و دائمی نیست" بنابراین زندگی در جهت عزت و آزادی نگاهی تازه به دریچه ورود انسان به زندگی همیشگی است که انسان زندگی ناپایدار خود را با زندگی پایدار معاوضه می کند. به طوری که حضرت اباعبدالله (ع) در جای دیگر به حیات با ذلت اشاره کرده و آن را به مرگ بدون حیات تعبیر کرده و اظهار داشته که آیا شما بیش از این می توانید نسبت به من ظلم کنید که مرا به قتل برسانید، من از مرگ در راه خدا استقبال می کنم اما بدانید نمی توانید مجد و عظمت مرا شکسته و عزت و شرف مرا نابود کنید. در این صورت هیچ باکی از مرگ نیست.

وی گفت: امام حسین(ع) همچنین مرگ را بهتر از زندگی با ننگ توصیف کرده و تصریح کرده است که اگر کسی بخواهد مسیر ننگ را انتخاب کند سرانجام به جهنم وارد می شود.