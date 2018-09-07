به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران شامگاه جمعه شانزدهم شهریور با اجرای اثر ماندگار «نی نوا» به آهنگسازی حسین علیزاده برگزارشد که در این کنسرت شهرداد روحانی به عنوان رهبر و پدرام فریوسفی به عنوان سولیست ویولن حضور داشتند.

«نی نوا» به آهنگسازی حسین علیزاده، اورتور «پل» به آهنگسازی مهران روحانی، قسمت اول سوئیت سمفونی «زندگی» به آهنگساز عباس علوی و حسین کاج، کنسرتو برای گیتار و ارکستر به آهنگسازی امیر محمودی با سولیست گیتار اشکان عقبایی، «مرثیه برای ویولن و ارکستر» اثر علی بیرنگ با سولیستی ویولن پدرام فریوسفی و اجرای آثار دیگری از آهنگسازان ایرانی بخش های دیگر این کنسرت را تشکیل داده بودند.

حسین علیزاده پس از پایان اجرای اثر «نی نوا» که با نوازندگی نی سیامک جهانگیری و حسین خوش چهره همراه بود، با حضور در پشت صحنه اجرا ضمن دیدار با اعضای ارکستر سمفونیک تهران دقایقی را همراه با علی اکبر صفی پور مدیرعامل بنیاد رودکی، شهرداد روحانی و حمید شاهنگیان به گفتگو پرداخت و از اجرای دوباره قطعه ماندگار «نی نوا» توسط ارکستر سمفونیک تهران قدردانی کرد. این مجموعه در زمان مدیریت هنری و رهبری علی رهبری در ارکستر سمفونیک تهران نیز قطعه «نی نوا»ی حسین علیزاده را برای مخاطبان اجرا کرده بود.

حسین علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: هر وقت قطعه نی نوا توسط یکی از دوستان موزیسین رهبری می شود، من بیش از قبل به فضای این اثر نزدیک می شوم.

وی افزود: من شهرداد روحانی را از دوره هنرستان می شناسم و روزهای بسیار خوبی را هم با هم داشتیم. از او و همراهانش در ارکستر سمفونیک تهران تشکر می کنم که دوباره تصمیم گرفتند این قطعه را برای مخاطبان اجرا کنند. من معتقدم فضای این قطعه به شکلی است که هیچ وقت به صورت یکسان اجرا نمی شود و هر چه هم اجرا شود قطعا من از آن حس بهتری می گیرم. در این اجرا هم ماجرا فضای کار خیلی بهتر از روزهای اول تمرین قطعه شده بود که جا دارد از همه هنرمندان این برنامه تشکر کنم.

وی ادامه داد: این قطعه به شکلی است که هر نوازنده ای که بخواهد آن را با تمام احساس و قلب خود بزند قطعا می تواند روی مخاطب نیز تاثیر خود را بگذارد و من امشب دیدم که همه سالن متمرکز به شنیدن اثر مشغول بودند و فکر می کنم همه ما با شنیدن این اثر چشم های خودمان را می بندیم و به دوره از تاریخ سفر می کنیم. این قطعه در سال ۶۱ نوشته و در سال ۶۲ وارد مرحله ضبط شد.

علیزاده توضیح داد: موسیقی ایرانی طی سال های اخیر به شدت خواننده محور شده است و گویا این باب شده که اگر قرار است در جایی کنسرتی در فضای موسیقی سنتی ایران اجرا شود آن ارکستر یا گروه باید حتما از یک خواننده آن هم یک خواننده مشهور استفاده کند. این نکته روی موسیقی ما سایه انداخته که امیدوارم هرچه زودتر مرتفع شود. به هر حال ما از همان دوران نیز تلاش کردیم تا بتوانیم با اثر «نی نوا» موسیقی ناب را به مخاطبان معرفی کنیم.

شهرداد روحانی رهبر ارکستر سمفونیک تهران نیز با دشوار شمردن فضای تکنیکی قطعه «نی نوا» گفت: به اعتقاد من قطعه نی نوا شاهکار موسیقی ماست که همه مردم با آن ارتباط می گیرند. به آقای علیزاده تبریک می گویم که چنین اثری را نوشتند زیرا همه می دانیم نوشتن چنین قطعاتی اصلا آسان نیست.