به گزارش خبرنگارمهر، هوشنگ بازوند امروز جمعه در نشست ستاد هماهنگی بازسازی مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه در سرپل‌ذهاب اظهار داشت:شدت تخریب زلزله آبان‌ماه سال گذشته به اندازه‌ای بود که در ۱۸ ثانیه بیش از ۷ هزار میلیارد تومان خسارات وارد کرد.

وی با تقدیر از مردم زلزله‌زده برای همکاری در امر بازسازی افزود: این زلزله به ۹ شهرستان و حدود یک هزار و ۹۰۰ روستا خسارت وارد کرد و اکنون بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ واحد بازسازی شده و این نشان از تلاش و کوشش همه دست‌اندرکاران است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: هیچ کاری برای مسئولان و مدیران در استان کرمانشاه به اندازه بازسازی مناطق زلزله‌زده اولویت ندارد.

بازوند بیان داشت: مدیران اولویت کاری خود و مجموعه خودشان را بازسازی مناطق زلزله‌زده قرار دهند چنانکه رفع مشکلات زلزله‌زده‌ها در اولویت کار دولت و نظام قرار گرفته است.

به گفته مدیر ارشد استان کرمانشاه، در مهرماه ۴۵ مدرسه در سرپل ذهاب و ۱۵ مدرسه در ثلاث باباجانی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی یادآور شد: در این شرایط که دولت تمام توان خودش را برای بازسازی مناطق زلزله‌زده به کار برده است، باید با انسجام کامل ملی، بازسازی مناطق زلزله‌زده را به اتمام برسانیم.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: در خصوص سیمان و آهن از هفته آینده نیازهای مناطق زلزله زده با قیمت بسیار پایین‌تر توزیع می‌شود.