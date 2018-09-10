دولت شرایط ارزی برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی را تسهیل کند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی افزایش قیمت دلار و حذف یارانه ارزی بخش حمل و نقل عمومی، تولیدکنندگان اتوبوس در کشور با مشکل ترخیص قطعات از گمرک مواجه شده اند. اتفاقی که روند نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری را تا حدودی مختل کرده است. ضمن اینکه اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر نیز که از سوی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری پیگیری می شود، به دلیل مشکلات به وجود آمده برای تولیدکنندگان و عدم ترخیص قطعات آنها از گمرک، به تعویق افتاده است.

عبدالهاشم حسن نیا رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز هفته گذشته در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم تسریع در ترخیص قطعات مورد نیاز کارخانه های تولیدکننده اتوبوس از گمرکات، از آغاز این روند طی روزهای اخیر خبر داده بود.

به گفته معاون وزیر راه، پیگیری نوسازی ناوگان اتوبوسرانی بین شهری برای جلوگیری از فرسودگی این ناوگان و افزایش عمر آن در سال های آینده و همچنین خروج اتوبوس های فرسوده از ناوگان موجود، یکی از مهم ترین برنامه های دولت چه در زمینه اشتغال و چه در زمینه ارتقای خدمات و نیز ترویج سفر با استفاده از حمل و نقل عمومی خواهد بود.

رئیس اتحادیه تعاونی های مسافری: شرایط ارزی حمل و نقل عمومی مسافری تسهیل شود

در همین ارتباط، احمدرضا عامری، رئیس اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی مسافری جاده ای در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره کمبود قطعات یدکی اتوبوس و افزایش سن ناوگان مسافری اظهار کرد: نوسازی ناوگان اتوبوسرانی باید تسهیل شود و شرایط ارزی به گونه ای تغییر یابد که کارخانه های تولیدکننده اتوبوس بتوانند به فعالیت خود ادامه داده و مردم و مسافران هم بتوانند از اتوبوس هایی با استانداردهای روز دنیا استفاده کنند.

وی افزود: دولت همانگونه که در حوزه غذا و دارو شرایط ارزی خاصی ایجاد کرده، باید در حوزه حمل و نقل عمومی هم این فضا را به وجود بیاورد تا امکان ترخیص قطعه و لوازم یدکی با ارز دولتی فراهم شود. البته مشروط بر اینکه تولیدکنندگان هم در هنگام عرضه اتوبوس های خود، آن را با محاسبه ارز دولتی به فروش برسانند.

عامری درباره احتمال جایگزین شدن سایر مودهای حمل و نقلی با حمل و نقل جاده ای گفت: ایران کشور پهناوری است و تنها بخشی که می تواند دسترسی به بخش های گسترده در این وسعت زیاد را تسهیل کند، حمل و نقل جاده ای است مودهای حمل و نقلی ریلی و هوایی نمی توانند این تعداد شهر را به یکدیگر متصل کنند. اما متأسفانه هیچ کس به فکر حمل و نقل جاده ای نیست و وزارت راه هم به دنبال توسعه حمل و نقل ریلی و هوایی است.

رئیس اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی مسافری جاده ای تصریح کرد: بخش حمل و نقل جاده ای تنها بخشی است که علی رغم تورم و گرانی بسیاری از کالاها، نرخ کرایه اتوبوس های بین شهری را افزایش نداده است و در حال حاضر هیچ برنامه ای برای افزایش کرایه ها نداریم. این بخش در هیچ زمانی به فرصت طلبی روی نیاورده است.

وی با بیان اینکه با توجه به تعطیلات تابستانی، میزان تقاضای سفر با اتوبوس افزایش یافته است، گفت: اگرچه افزایش قیمت قطعات، به بخش حمل و نقل جاده ای مسافر فشار آورده است و از سوی دیگر هیچ گونه یارانه ای به این بخش از اقتصاد تخصیص نیافته، اما به دنبال گران کردن بلیت اتوبوس نیستیم.