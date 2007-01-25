انتقاد آمریکا از همکاری ایران و عربستان برای حل بحران لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تایمز، نزدیکی ایران وعربستان به منظورحل بحران لبنان موجب واکنش مقامات آمریکایی شده است.

به نحوی که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده با هرگونه اقدام و مذاکره ای که موجب برکناری دولت سنیوره شود مخالف است.

برهمین اساس مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، اعلام کرد: مطمئن باشید که ما با هر گونه مذاکره ای که موجب تغییر دولت فعلی لبنان شود، مخالف هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه اعلام داشت : طرح ایران برای حل بحران لبنان موجب برکناری سنیوره و روی کار آمدن اشخاص جدیدی در پست های کلیدی این کشور می شود و آنطور که شواهد نشان می دهد درصورت برکناری دولت سنیوره، در دولت بعدی لبنان تعداد بیشتری از اعضای حزب الله حضور خواهند داشت و این درحالی است که آمریکا به هیچ وجه حاضر به مذاکره و دیدار با اعضای حزب الله لبنان نیست.

درهمین رابطه برخی از دیپلمات های آمریکایی معتقدند طرح پیشنهادی ایران به عربستان که توسط دکترلاریجانی به اطلاع مقامات سعودی رسیده بدون شک موجب افزایش قدرت حزب الله در لبنان می شود.

یادآورمی شود "بندر بن سلطان"، رئیس شورای امنیت عربستان، به منظور رایزنی با مقامات ایرانی درمورد مسائبل لبنان وارد ایران شده است.