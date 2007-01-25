شیراک: ثبات لبنان برای خاورمیانه بسیار مهم است / سنیوره: حل مشکلات لبنان از طریق مسالمت آمیز ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر، ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در آغاز گشایش اجلاس اقتصادی پاریس 3 ویژه جمع آوری کمک اقتصادی و مالی به لبنان گفت: باید به راه حل ریشه ای برای لبنان دست یافت و ثبات لبنان برای ثبات منطقه بسیار مهم است و خطرات در لبنان ممکن است در آینده گسترش یابد.

وی هدف از حضور در اجلاس پاریس 3 را کمک همگان به لبنان دانست و گفت: ما خواهان حمایت فراوان و فوری مالی بین المللی از لبنان هستیم و فرانسه 500 میلیون یورو کمک به لبنان کمک خواهد کرد.

شیراک درسخنان خود که به صورت مستقیم از شبکه خبری العربیه پخش می شد، افزود: ما برای اجاری اصلاحات اقتصادی در لبنان با دولت این کشور در تماس دائم خواهیم بود و من در افق آینده حمایت زیادی از لبنان می بینم.

درهمین حال، "فواد سنیوره" نخست وزیر لبنان نیز پس از شیراک در سخنانی از فرانسه برای میزبانی اجلاس و از همه کشورهای شرکت کننده و کمک آنها تشکر کرد و گفت: حمایت شما ما را درعزم خود برای اصلاحات اقتصادی و تحکیم دموکراسی درکشور مصمم تر خواهد کرد و همبستگی به لبنان قدرتی برای ادامه ساختن خود اعطا خواهد کرد.

وی افزود: دموکراسی لبنان با آزمایش سخنی روبرو است که سه شنبه هفته جاری آن را شاهد بودیم و اقدام های غیرقانونی در جریان اعتصاب روی داد.

سنیوره تاکید کرد: راه حل مسالمت آمیز تنها راه مشکلات است و اوضاع لبنان هم اکنون بسیار سخت و دشوار است و ما از دموکراسی و آزادی خود دفاع می کنیم و ملت لبنان خواهان زندگی درصلح و آرامش و شکوفایی هستند.

نخست وزیر لبنان گفت: لبنانی ها خواست خود را برای شناسایی و محاکمه عاملان ترورهای صورت گرفته در لبنان بویژه "ترور رفیق حریری" نخست وزیر پیشین لبنان اعلام کرده اند و لبنانی ها مصصم به پایان دادن به این ترورها هستند.

وی درادامه با محکوم کردن تجاوز اخیر اسرائیل به لبنان گفت: تجاوز بدون توجیه اسرائیل به لبنان هزاران آواره برجای گذاشت و ساختار زیربنایی این کشور را از بین برد و زیان های فراوانی به مردم این کشور وارد کرد و اثرات این تجاوزگری همچنان وجود دارد و مردم براثر بمب های خوشه ای برجای مانده از دوران این تجاوزگری آسیب می بینند.

سنیوره با بیان اینکه لبنانی ها درچالش های اقتصادی خود تنها نیستند، گفت: حمایت دوستان عرب و جامعه بین المللی برای ما مهم است و برنامه اقتصادی و مالی دولت لبنان همسو با توصیه های صندوق بین المللی پول است و ما به همکاری با این صندوق ادامه خواهیم داد.

وی محورهای برنامه اقتصادی و مالی خود را اصلاحات ساختار زیربنایی، ساختار دولتی، اجرای خصوصی سازی و هدایت هزینه ها و نیز بهبود سطح خدماتی و اجتمالی جامعه لبنان توصیف کرد و خصوصی سازی بخش ارتباطات لبنان را از اهداف اصلی دولت برشمرد.

نخست وزیر لبنان همچنین خواستار کمک بین المللی برای برقراری صلح در منطقه شد و گفت: اسرائیل همچنان آتش بس با لبنان را نقض و در امورداخلی لبنان دخالت می کند و کشتزارهای شبعا را در اشغال خود دارد و باید از اسرائیل خواسته شود تا به قطعنامه 1701 شورای امنیت پایبند باشد.

وی همچنین بربرقراری صلحی عادلانه و فراگیر در منطقه براساس موازین و قطعنامه های بین المللی و طرح صلح اعراب تاکید و خواستار پایبندی اسرائیل به تعهدات خود و احترام به همسایگان و عقب نشینی از همه سرزمین های عربی شد.