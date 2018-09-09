ابراهیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پیروزی رضا یزدانی در لیگ برتر در وزن ۹۲ کیلوگرم و با دو کیلو ارفاق وزن کسب شده، اظهار داشت: این پیروزی به هیچ عنوان مد نظر ما نبوده و نیست. ما از همان زمان رقابتهای انتخابی از او دعوت کردیم طبق فرایند تیم ملی در وزن ۹۷ کیلوگرم وارد میدان شود که او بنا به دلایلی نتوانست در رقابت های انتخابی کشتی بگیرد. در ادامه از او دعوت شد تا با حضور در اردوی تیم ملی بصورت اختیاری در کنار دیگر کشتی گیران تمرین کند تا در میادین بعدی محک بخورد که باز هم به اردو نیامد.

وی ادامه داد: به تازگی نیز او را برای حضور در تورنمنت کرکین روسیه و سپس مدوید بلاروس دعوت کردیم که باز هم به این دعوت واکنشی نشان نداد هر چند که اعزام تیم به این تورنمنت لغو شد. طبیعتا پیروزی در تک دیدار در لیگ برتر، آن هم در یک وزن پایین تر و با دو کیلو ارفاق به هیچ عنوان ملاک شورای فنی برای بازگشت یزدانی نیست.

دارنده چهار مدال طلای قهرمانی کشتی جهان افزود: یزدانی باید در یک تورنمنت بین المللی به میدان برود و حداقل چهار یا پنج دور کشتی بگیرد تا مشخص شود وضعیتش چگونه است. اینکه او فقط در یک کشتی در لیگ برتر به میدان رفته و در برابر حریفی معمولی پیروز شده، چیزی را نشان نمی دهد.

جوادی خاطرنشان کرد: ما اگر طبق فرایند تیم ملی عمل نکنیم حق دیگر کشتی گیرانی را تضییع کرده ایم که در تمامی میادین حضور داشتند و کشتی گرفتند. ما برای رعایت قانون و اجرای فرایند تیم ملی هزینه های فراوانی دادیم و بارها با انتقادات بسیار تندی روبرو شدیم. طبیعتا درست نیست که قوانین این فرایند را زیر پا بگذاریم و آنرا نادیده بگیریم.

دارنده مدال برنز المپیک ۱۹۷۲ مونیخ در پایان گفت: یزدانی اگر ادعا و توان بازگشت دارد باید در یک تورنمنت بین المللی محک بخورد. مسابقاتی که چندین دور کشتی برابر رقبای خارجی بگیرد و به خوبی عیار خود را برای بازگشت به تیم ملی نشان دهد. بدیهی است تنها در این شرایط است که می توان روی نظر شورای فنی برای بازگشت او حساب کرد.