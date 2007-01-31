آیه روز:

یا أیها الناس اتقوا ربکم إن زلزلة الساعة شیء عظیم .

اى مردم، از پروردگارتان پروا کنید ، بى تردید زلزله قیامت ، واقعه اى بزرگ است .

سوره حج، آیه 1

احادیث امروز:

پیامبر (ص) فرمودند:

آفت شجاعت سرکشی، آفت شرافت فخر فروشی، آفت سماحت منت گزاری، آفت زیبایی خودپسندی، آفت گفتار دروغگویی، آفت دانش فراموشی ، آفت بردباری ، نفهمی، آفت بخشش ولخرجی و آفت دینداری هوسرانی است .

نهج الفصاحه، حدیث 1

امام حسین(ع):



من احبک نهاک و من ابغضک اغراک.



کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند .



بحار الانوار

حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:

و ان فى سلطان الله عصمة لامرکم، فَاعطوه طاعتکم غیر ملَوَّمَة وَ لا مُسْتَکْرَه بِها. وَ الله لتفعلن او لینفلن الله عنکم سلطان الاسلام، ثم لا ینقله الیکم ابدا حتى یأرز الامر الى غیرکم.



پیروى از حجت خداوند حافظ زندگى شماست، از حجت خدا اطاعت کنید بدون اینکه سرزنش شوید و به آن مجبور گردید. به خدا قسم باید پیروى کنید و گرنه خداوند حکومت اسلام را از شما خواهد گرفت، و آن را تا به دیگرى منتقل نکند به دست شما نخواهد داد.

امام سجاد(ع):

و یصدنى عما احاول لدیک، وسهل لى مسلک ‏الخیرات الیک، والمسابقة الیها من حیث امرت، و المشآحةَ فیها على‏ ما اردت، ولاتمحقنى فیمن تمحق من المستخفین بما وعدت.

از آنچه مرا از تو باز می دارد پناهم ده و راه سلوک خیرات را به سوى خود و پیشى گرفتن ‏به آنها را بدان صورت که دستور داده‏اى و رقابت در آنها را به نحوى که خواسته‏اى برایم هموار کن، مرا در زمره سبک ‏شمرندگان تهدیدهایت که آنها را ازمیان برمى‏دارى قرار مده و همراه با کسانى که در معرض دشمنیت قرار گرفته‏اند و هلاکشان مى‏کنى هلاک مکن .