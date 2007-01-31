ضرورت توجه به نهضت حسینی از دیدگاه مقام معظم رهبری

مولوی نقل می کند که شاعری وارد شهر حلب شد دید مردم در و دیوار را سیاهپوش کردند فکر کرد شاید شاهی ، شاهزاده ای ، امیری ، بزرگی از دنیا رفته ، گفت: بروم مدحی بگویم و پولی بگیرم . خواست بپرسد اینی که مرده، کی بوده از یکی پرسید: کی مرده که در و دیوار شهر سیاهپوش است؟ آن مرد نگاه کرد تو قیافه اش گفت تو این شهر غریبی؟ گفت بله ، گفت بله فهمیدم غریبی و نمی دانی چه خبر است، ماه محرم است.



شاعر پرسید ماه محرم مگر چیه؟ گفت ماه محرم ماه شهادت حسین بن علی است ما به آن جهت سیاهپوشیم. شاعر در جواب او بنا کرد حرفهایی زدن که مولوی اینها را در کتاب مثنوی به زیبایی بیان کرده از جمله می گوید اینها که به شهادت رسیدند ، حسین بن علی که کشته شدند روز جشن و شادی آنهاست .



زانکه ایشان خسرودین بوده اند

وقت شادی شد چو بگسستند بند

سوی شادروان دولت تاختند

کنده و زنجبر را انداختند



آنها شاد شدند و دوستانشان باید به شهادت آنها شاد بشوند، اما شما امروز فهمیدید که حسین به شهادت رسیده مردم حلب؟ امروز فهمیدید که دارید عزاداری می کنید پس چطور در ظرف این چند صد سال – آن روز چند صد سال از شهادت امام حسین می گذشت مال قرن مثلا چهارم و پنجم – پس چطور تو این چند صد سال دنیای شما و دنیای اسلام نفهمیدند که حسین شهید شد و چرا شهید شد؟ شما خواب بودید.



پس عزا برخود کنید ای خفتگان

زانکه بد مرگیست این خواب گران



راست می گوید. آنهایی که نفهمیدند حسین چرا شهید شد نفهمیدند که علمی که در دست حسین بود، چرا این علم برافراشته شد و تکلیف پیروان حسین در قبال این رسالت چیه؟ اینها باید بر خودشان گریه کنند. و دنیای اسلام متأسفانه در طول قرنهای متمادی از این حقیقت غافل ماند و شما اولین ملتی بودید که در زمان مناسب و در لحظه نیاز این حقیقت را به روشنی فهمیدید و به دنیا نشان دادید… این درس محرم است.



در طول این روزهای عزیز روزهای دهه عاشورا و بعد از عاشورا، هر وقت بر حسین بی علی (ع) دل سوزاندید و گریه کردید یادتان باشد که چرا گریه می کنید بر حسین ، یادتان باشد که پیام این اشک و این عزاداری چیست؟ جوری نباشد که ما هم غافل بمانیم تا مجبور بشویم بر خودمان عزاداری کنیم و حسین را نشناسیم.

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فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری در جمع رزمندگان لشگر نجف اشرف - 24 مرداد 1367