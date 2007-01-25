اولین مرکز تبادل اطلاعات نظامی در افغانستان گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، پرسنل این مرکزعملیات و اطلاعات مشترک از شش مامور اطلاعات ازنیروهای نظامی افغانستان، پاکستان و نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان (ایساف) به رهبری ناتو تشکیل شده است که همگی با طالبان مبارزه می کنند.



ژنرال ظاهرعظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان درگفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت :" این مرکز اجازه می دهد تبادل اطلاعات و گزارشها برای هماهنگی بهترعملیاتهای نظامی انجام شود" .



وی افزود : هم اکنون برای مشاهده سودمندی و مهم بودن آن باید منتظر نتیجه باشیم. درگذشته، بحثهای زیادی صورت گرفت و کمیسیونها و نشستهای بسیاری تشکیل شد. ما منتظر خواهیم بود تا مفید بودن آن را ببینیم .



فرماندهان سه ارتش هر دوماه یکبار در کمیسیون سه جانبه با هم دیدار خواهندکرد .



تشکیل این مرکز اطلاعاتی در حالی صورت می گیرد که تنشها بین افغانستان و پاکستان درباره شورش طالبان افزایش یافته است .



افغانستان و منابع غربی، عناصر سرویس اطلاعات پاکستان را متهم به حمایت از طالبان می کنند .



پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در اظهارات اخیر این اتهامات را به شدت رد کرد .



سخنگوی نیروهای ایساف درماه جاری این مرکزجدید را یک گام بسیارمهم به جلو علیه افراط گرایانی که ازمناطق مرکزی پاکستان علیه نظامیان خارجی و افغانی دست به حمله می کنند، می باشد .



وی افزود : ارتشهای افغانستان و پاکستان با تبادل اطلاعات به یکدیگر نزدیکترخواهند شد .