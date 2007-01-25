هند و روسیه 10 سند همکاری به امضا رساندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار روزگذشته خود با مانموهان سینک نخست وزیرهند علاوه بر مناسبات دوجانبه درباره مسائل مهم بین المللی نیز گفتگو کرد.

براساس گزارش های رسیده دهلی نو و مسکو حدود 10 توافقنامه در زمینه های مختلف همکاری به امضا رساندند که از آن جمله می توان به همکاری هسته ای دو کشور اشاره کرد .

رئیس جمهوری روسیه در نظر دارد درمدت زمان حضور خود در هند با " ای پی جی عبدالکلام " رئیس جمهوری و " سونیا گاندی " رئیس ائتلاف حاکم ( ائتلاف مترقی متحده) و رئیس حزب حاکم کنگره نیز ملاقات و درباره موضوعات مورد علاقه دو جانبه تبادل نظر کند.

پوتین همچنین قرار است بعد از ظهر امروز با یک هئیت اقتصادی نیز دیدار و گفتگو کند .