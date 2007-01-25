3 کشور درباره خط لوله صلح به توافق مهمی رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر ، مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران در حاشیه دومین روز از چهارمین دور از نشست سه جانبه خط لوله صلح در تهران درباره پیشرفت مذاکرات گفت: مبنای قیمت‌ها با حضور گروه مشاور و هیئت های هندی و پاکستانی همچنان در حال بررسی است اما درباره چگونگی محاسبه صورت حساب به نتایج مثبتی رسیده ایم .

سیفی افزود: گروه مشاور همچنان از قیمت پیشنهادی خود دفاع می کند اما باید درباره چگونگی دستیابی به اعداد پاسخگو باشد.

وی اضافه کرد: درباره مسائل جزیی همچنان اختلاف نظر به خصوص در باره قیمت فروش گاز وجود دارد. به گفته وی، گروه هندی به دنبال این است که نحوه محاسبه قیمت را به گونه ای تعیین کند که صرفه اقتصادی داشته باشد و با توجه به فاصله زیاد ایران و هند آنها بر رای تعرفه گاز و هزینه انتقال آن از خاک پاکستان حساسیت بیشتری نشان می دهند.

سیفی با تاکید بر این که سه طرف در نهایی کردن توافق سه جانبه کلی جدی هستند، تصریح کرد: پیش بینی می شود در پایان مذاکرات امروز بتوانیم به نتایج خوبی در حل اختلاف نظر ها برسیم .

وی درباره طولانی شدن مذاکرات گفت: این نوع مذاکرات به زمان طولانی نیاز دارد به گونه ای که پس از تفاهم کلی سه کشور بر سر اجرای پروژه باید مطالعات امکان سنجی ، چگونگی تامین مالی پروژه و روش های عبور خط لوله از خاک هر سه کشور مورد بررسی قرار گیرد.

سیفی پیش بینی کرد : نشست آینده کمیته کاری سه جانبه حدود یک ماه دیگر در پاکستان برگزار شود.