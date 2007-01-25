عقب نشینی نیروهای انگلیسی باید از ماه می آغاز شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت ، " منزیس کمپ بل" همچنین از دولت انگلیس خواست تا یک جدول زمانبندی روشن را برای پایان دادن به مداخله نظامی این کشور درعراق تعیین کند.

وی گفت که نظامیان انگلسیی باید به طور کامل از عراق تا ماه اکتبر تحت " یک چارچوب برای عقب نشینی" که روز گذشته برای مجلس عوام طراحی شد، عقب نشینی کنند. این درحالی است که نمایندگان پارلمان انگلیس از نحوه رسیدگی به این حمله و پس از آن انتقاد کرده اند.

منزیس تصریح کرد که انگلیس اخیرا سه چهارم از مناطق تحت کنترل خود را به نیروهای عراقی تحویل داده و می تواند کنترل شهر بصره را تا ما جولای به نیروهای عراقی تحویل دهد.

وی خاطر نشان کرد:" به مدت چهار سال ما فشارهای این اشغالگری را تحمل کرده ایم، فشارهایی که نیروهای مسلح ما به طور مستقیم تری تحمل کردند. من فکر نمی کنم که دیگر درخواست از نیروهای مسلح برای تحمل این بار سنگین معقولانه باشد و به همین دلیل است که چرا فرایند عقب نشینی باید از اول می آغاز شود و در ماه اکتبر پایان پذیرد. اکنون زمان انجام این کار فرا رسیده است."

رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس پیش از این نیز گفته بود که مسئولیت افتضاح جنگ عراق بر عهده تونی بلر نخست وزیر انگلیس است.

انگلیس در حال حاضر در حدود شش هزار و 200 نیرو در جنوب عراق دارد.