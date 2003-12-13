دو كتاب جديد از سعيد حنايي كاشاني

به گزارش خبرنگار فرهنگي « مهر» ، اين دو كتاب عبارتند از : « راهي كه معلوم نيست به كجا ميرسد: هايدگر و تعريف فلسفه » و
« يك فيلم، يك تأويل: تصويرگري مابعدالطبيعهي عصر جديد در " مسافران" بيضايي » .
گفتني است كه از همين مترجم دو كتاب « ميان گذشته و آينده » ، و« بحران هاي جمهوري » ازهانا آرنت فيلسوف سياسي آلمان كه در گستره فلسفه سياسي قرار مي گيرد تا پايان امسال توسط مركز بازشناسي ايران و اسلام منتشر خواهد شد .
سعيد حنايي كاشاني مدرس و مترجم فلسفه دو كتاب تاليفي جديد در دست انتشار دارد .
به گزارش خبرنگار فرهنگي « مهر» ، اين دو كتاب عبارتند از : « راهي كه معلوم نيست به كجا ميرسد: هايدگر و تعريف فلسفه » و
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