  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۲ آذر ۱۳۸۲، ۸:۴۰

دو كتاب جديد از سعيد حنايي كاشاني

سعيد حنايي كاشاني مدرس و مترجم فلسفه دو كتاب تاليفي جديد در دست انتشار دارد .

به گزارش خبرنگار فرهنگي « مهر» ، اين دو كتاب عبارتند از : « راهي كه معلوم نيست به كجا مي‌رسد: هايدگر و تعريف فلسفه » و 
« يك فيلم، يك تأويل: تصويرگري مابعدالطبيعه‌ي عصر جديد در " مسافران" بيضايي » .
گفتني است كه از همين مترجم  دو كتاب «  ميان گذشته و آينده » ، و« بحران هاي جمهوري »  ازهانا آرنت فيلسوف سياسي آلمان كه در گستره فلسفه سياسي قرار مي گيرد تا پايان امسال توسط مركز بازشناسي ايران و اسلام منتشر خواهد شد .

کد مطلب 43973

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها