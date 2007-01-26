حاکمیت تبعیض نژادی در دانشگاه های برجسته آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز خبر داد: این گزارش به زبان انگلیسی دست و پا شکسته در شماره هفته گذشته نشریه طنز "پرینستونیان" که روزنامه دانشجویی این دانشگاه است، منتشر شد و دانشجویان، اساتید و روسای این کالج به شدت آن را محکوم کردند.

در همین حال "دیلی پرینستونیان" با انتشار واکنش مسئولان انجمن دانشجویان آمریکایی آسیایی تبار خبر داد: این مسئولان نگرانند انتشار این خبر شائبه ناخوشایند بودن دانشگاه "پرینستون" برای دانشجویان آسیایی را به راه اندازد.

روزنامه تایمز نیز خبر داد: آمریکایی های آسیایی تبار با اینکه تنها 5 درصد از جمعیت مردم آمریکا را تشکیل می دهند، اما شمار بالایی از دانشجویان در کالج های معروف و برجسته ای چون هاروارد، استنفورد و دانشگاه کالیفرنیا در برکلی را به خود اختصاص داده اند. شمار این دانشجویان در دوره لیسانس دانشگاه "پرینستون" در سال گذشته 13 درصد بود.

"جیان لی" منتقدی که به دلیل عدم پذیرش در دانشگاه "پرینستون" در سال گذشته، شکوائیه ای مطابق با حقوق مدنی علیه این دانشگاه ترتیب داده بود، خواستار حضور هرچه بیشتر آمریکایی های آسیایی تبار در کالج های معروف آمریکا شد.