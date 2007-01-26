مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی در گفتگو با خبرنگار"مهر" با اشاره به اختصاص 25 هزار تن مایحتاج به هیئت‌های عزارداری و نذورات درماه محرم، گفت: از این میزان 16 هزار تن برنج، حدود 4 هزارتن روغن و پنج هزارتن گوشت در اختیار هیئت های عزاداری سراسرکشور قرارگرفته است.

عباس قلی زاده درخصوص سهمیه استان تهران افزود: از مجموع 16 هزار تن برنج اختصاص یافته به هیئت‌های عزاداری سراسر کشور 5 هزار تن آن به علت وسعت و جمعیت زیاد متعلق به استان تهران است.

به گفته وی، همچنین از حدود 4 هزارتن روغن اختصاص یافته به هیئت های عزاداری سراسرکشوریک هزار و150 تن و از پنج هزارتن گوشت یک هزارتن دراختیارهیئت های عزاداری استان تهران قرار گرفت.

مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی درباره میزان تامین مایحتاج هیئت های عزاداری در ماه محرم امسال، خاطرنشان کرد: براساس روال هر ساله تامین این مایحتاج به استان ها ابلاغ می شود و این امر از طریق صدورمجوز و معرفی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی و از طریق سازمان های بازرگانی استان ها صورت می گیرد.