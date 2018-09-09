احتمال ساخت تلسکوپ فضایی جدید توسط ناسا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، هدف از تولید تلسکوپ یادشده یافتن منظومه های شمسی با شرایط مشابه در دیگر نقاط جهان و بررسی احتمال وجود حیات در سایر کرات آسمانی است.

گزارش یادشده که استراتژی علوم سیارات نام دارد، با همکاری آکادمی های ملی علوم، مهندسی و پزشکی آمریکا تهیه شده و بر اساس آن ناسا باید در حوزه علوم فضایی جدید سرمایه گذاری کند و تاسیسات زمینی جدیدی را به منظور استفاده از تلسکوپ فضایی خود ایجاد کند تا دانشمندان بتوانند اطلاعات بیشتری در مورد ماهیت و نحوه تکامل سیاراتی که به دور دیگر ستاره ها می چرخند، جمع آوری کنند.

پیش از این تلسکوپ فضایی کپلر توانسته بود اطلاعات قابل توجهی در مورد سیارات خارج از منظومه شمسی برای دانشمندان ناسا ارسال کند. اما توانمندی های آن محدود است و گمان می رود صدها و چه بسا هزاران سیاره مشابه سیاره های منظومه شمسی در کهکشان های دیگر وجود داشته باشد و چه بسا حیات در آنها نیز جاری باشد.

روش های مورد استفاده فعلی تنها شناسایی سیارات جدید و جمع آوری اطلاعات اساسی در مورد آنها را ممکن می کند، اما امکان پی بردن به جزئیات بیشتری را در مورد آنها ممکن نمی کند. امید می رود تلسکوپ فضایی جدید ناسا بتواند بر این مشکلات غلبه کند و تا اواسط سال ۲۰۲۰ میلادی آماده استفاده باشد.