۲۸۰ قاضی در گلستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رنجبر عصر شنبه در مراسم تجلیل از قضات نمونه استان گلستان، اظهار کرد: نظارت بر عملکرد قضات یکی از نیازهای ضروری دستگاه قضائی است که بر پایه اصول علمی بنا شده است و هدفش کشف نقاط ضعف و قوت قضات است.

وی افزود: هدف اول بازرسی ها شناخت ضعف ها و کاستی های موجود در امر قضاوت است که بسیار مهم بوده و به سلامت دستگاه قضا کمک می کند و در وهله دوم به دنبال سنجش دقیق عملکرد قضات متناسب با استاندارهای شرعی و علمی در این حرفه و معرفی آن ها به دستگاه قضائی است.

رنجبر ادامه داد: سالانه نزدیک به چهار هزار نفر از قضات کشور ترفیع دریافت می کنند و این نشان دهنده حساسیت سیستم قضائی و نظارت بر عملکرد این افراد در مسند قضاوت است.

وی گفت: نتیجه این بازرسی ها علاوه بر نظارت بر عملکرد قضات و رضایت مردم از محاکم قضائی است.

معاون دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات گفت: در گلستان ۲۸۰ قاضی مشغول به قضاوت در محاکم قضائی هستند که ۱۰۰ نفر از آنان به صورت آزمایشی مشغول به کار بوده و بیش از ۱۰ درصد از قضاتی که در ارزشیابی ها نمره بالای ۷۰ درصد را کسب کنند، مورد تشویق قرار می گیرند.

رنجبر افزود: شاخص ها و معیارهایی برای انتخاب قضات وجود دارد که داشتن روحیه خدمتی به نظام و مردم، حسن خلق، رعایت شئون قضائی، داشتن عزت نفس، داشتن بی نیازی از دیگران، شجاعت و قاطعیت در برخورد با دیگران از نمونه های شاخص این انتخاب است.

در پایان این مراسم از تعداد ۲۰ نفر از قضات نمونه گلستانی تجلیل و تقدیر به عمل آمد.