به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدعلی افشانی در این مراسم با اشاره به بنر تبلیغاتی این نمایشگاه که دستگاه چرخ خیاطی را به تصویر کشیده بود، گفت: اگر جامعه هم بخواهد که حق پنجاه درصدی زنان را به آنان بدهد این تصویر نشان می دهد که زنان هنوز این جایگاه را باور ندارند چرا که حضور و فعالیت زنان در عرصه جامعه، بالاتر از این نگاه سنتی است که در این تصویر نشان داده شده است.

وی افزود: بسیاری از شرکت های بزرگ دانش بنیان در جهان را زنان مدیریت می کنند و در همین کشور خودمان در سمنان بانویی را دیدم که به وسیله آبیاری قطره ای یک باغ بزرگ پسته درست کرده بود و وقتی برای دیدار با او به باغش رفتیم چکمه پوشیده بود و پشت تراکتور رانندگی می کرد.

شهردار تهران در ادامه کارنامه مدیریت زنان در عرصه های مختلف کشور را موفق ارزیابی کرد و گفت: تجربه نشان داده است که اگر مدیریت دست بانوان باشد آنها نسبت به مردان فعالیت سالم‌تری دارند. تجربه من هم در طول دوره ای که در دولت و خارج از دولت بودیم همین را نشان می دهد.

افشانی با تقدیر از زنان کارآفرین گفت: در شرایطی که کشور ما به سر می برد کسانیکه در حوزه تولید وارد شده اند باید بدانند کار بزرگی انجام می دهند؛ مشغول کردن یک جوان امروز یعنی کم کردن جرایم و این جای تقدیر دارد.

شهردار تهران در ادامه گفت: باید منفی بافی ها را کنار بگذایم تا بتوانیم جمعیت را اداره کنیم. من پیش تر در مقاله ای در روزنامه اعتماد ملی نوشتم تا وقتی به چاه های نفت امید و اتکا داریم هیچ پیشرفتی در کشور حاصل نمیشود.

افشانی افزود: باید عرصه را به کارآفرینان و کسانیکه به به دنبال ایجاد شغل هستند بسپاریم. این کشور هفتاد سال سابقه برنامه ریزی برای پیشرفت دارد، از همان برنامه اولی که در دانشگاه هاروارد تهیه شد بر این نکته تاکید شد که ایران باید اتکای خود به نفت را کنار بگذارد. از آن زمان تاکنون در همه برنامه ها بر این نکته تاکید کرده‌ایم و در حالیکه هیچ وقت این اتفاق نیفتاده است و ما همچنان به نفت متکی هستیم و همین است که شرایط اقتصادی چند هفته قبل را در کشور ما ایجاد کرده است.

افشانی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات بانوان کارآفرین پرداخت و گفت: شما باید بیشتر آز آنکه به فکر تولید باشید، به دنبال بازاریابی هم باشید. بازاریابی امروز در دنیا یک علم است و باید بر اساس متدهای روز جهان به آن بپردازیم. سعی کنیم برای کالای تولیدی خود بازاریابی کنیم و بدانیم مردم برای کالای خوب پول خوب می پردازند.

شهردار تهران افزود: شهرداری با اینکه متولی اشتغال در جامعه نیست اما از آن حمایت و تلاش می کند شرایط جامعه بهتر شود. این برمبنای همان شعاری است که در ابتدای فعالیت خود اعلام کردم که همان ارتقای کیفی زندگی شهروندان و جلب رضایت آنهاست. کارآفرینی یکی از شاخص های شهر زیست پذیر و شهروند مشارکت پذیر است و ما تلاش می کنیم زمینه مشارکت واقعی مردم را در مدیریت شهری و فعالیت هایشان فراهم کنیم.