خشونت خانگی، سالمند آزاری و خودکشی بیشترین آسیب های اجتماعی است

رضا جعفری در حاشیه سفر به استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت اورژانس های اجتماعی و دستاوردهای آن اظهارداشت: راه اندازی اورژانس های اجتماعی موجب شده تا زمینه ارائه مشاوره های تخصصی و آگاهی بخشی در میان گروههای آسیب پذیر بخوبی فراهم شود.

وی افزود: در استانهایی که اورژانس اجتماعی فعال شده موفقیت بزرگی بدست آمده زیرا برخورد با آسیب ها به صورت تخصصی و علمی دنبال می شود و این کار پیامدهای خوبی داشته است.

مدیرکل آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور تصریح کرد: هر نوع برخورد برای کاهش آسیب اجتماعی باید از جنس تخصصی و علمی باشد تا به نتیجه برسد و اورژانس اجتماعی امروز با استفاده از کارشناسان و روان شناسان به یک سازمان با رویکرد اجتماعی تبدیل شده که توانسته به کاهش آسیب ها کمک کند.

وی بیان کرد: البته نمی توانیم بگوییم حتما وقتی یک اورژانس اجتماعی در یک شهرستان راه اندازی می شود به کاهش آسیب منجر می شود اما وقتی این ابزار هست امکان دسترسی به آمار و اطاعلات زیاد شده و در واقع یک زبان پاسخگویی به جامعه داده شده و به مطالبه گری منجر می شود.

جعفری گفت: اگر مسئولی در شهرستان به موضوع آسیب ها بی تفاوت بود یا آنها را نمی دید و از وضعیت آنها اطلاع نداشت امروز با راه اندازی پایگاههای اورژانس اجتماعی دسترسی به اطلاعات بیشتر شده و وقتی آماری دقیق داده می شود در جریان قرار می گیرد و متعاقب آن اقداماتی در آن شهرستان انجام می شود و مسئول هم خود را پاسخگو و پیگیر می داند.

مدیرکل آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور یادآورشد: شاید این غفلت تاریخی با راه اندازی اورژانس های اجتماعی جبران شود و گامی در مسیر پویایی در خدمات بهزیستی هم برداشته شود.

وی اظهارداشت: وقتی اورژانس راه می افتد سازمان بهزیستی هم باید پویایی خود را بیشتر کند و نواقصی که قبلا بوده را برطرف کرده و بموقع مداخله خوبی داشته باشد.

جعفری اظهارداشت: آموزش نیروی انسانی، تامین منابع لجستیک و پشتیبانی از دیگر کارهایی است که باید انجام شود تا اهداف تعیین شده محقق شود.

فعالیت ۳۵۰ اورژانس اجتماعی در کشور

جعفری در خصوص تعداد پایگاههای اورژانس اجتماعی فعال شده در کشور گفت: در سراسر کشور تا سال ۹۵ تعداد ۱۹۷ اورژانس اجتماعی داشتیم که در سال گذشته ۱۵۰ اورژانس دیگر راه اندازی شد و امسال هم چند واحد در دست راه اندازی است تا شهرهای زیر ۱۵۰ هزار نفر جمعیت نیز از این امکانات برخوردار شوند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۳۵۰ پایگاه اورژانس اجتماعی در استانهای کشور فعال شده و خدمات مشاوره ای، تخصصی و علمی را به مراجعه کنندگان ارائه می دهد.

جعفری در خصوص اولویت بهزیستی در حوزه اورژانس اجتماعی یادآورشد: مهمترین رویکرد ما در ارائه خدمات مشاوره اجتماعی در شهرهایی است که با افزایش آسیب های اجتماعی روبرو هستند.

وی بیان کرد: بیشترین آسیب های کنونی شامل خشونت های خانگی، سالمند آزاری و خودکشی بوده که توسط مراکز مداخله در بحران توانسته ایم بموقع ورود کرده و خدمات مشاوره ای لازم را به افراد آسیب دیده و یا در معرض آسیب ارائه دهیم.

جعفری امنیت شغلی همکاران اورژانس اجتماعی را مهم دانست و گفت: باید برای فعالیت سخت و زیان آور و حساس کارشناسان بهزیستی امنیت لازم را برقرار کنیم زیرا اگر انتظارات برآورده نشود پاسخ لازم را از فعالیت های اورژانس اجتماعی نخواهیم گرفت.

وی اضافه کرد: اورژانس اجتماعی و اطلاع رسانی مهم است و در این زمینه خط ارتباطی ۱۲۳ پیش بینی شده و هر شهروند اگر احساس مسئولیت اجتماعی کند می تواند یک گزارش گر خوب باشد و اگر در جامعه آسیبی دید بلافاصله آن را اطلاع دهد تا ما وارد مداخله روان شناسی شویم.

مدیرکل آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور یادآورشد: نمی توان در هر خانه یک نیرو گذاشت تا اگر خشونت، خودکشی و یا اتفاقی درحال وقوع بود را گزارش کند اما اگر همه مردم احساس مسئولیت کرده و با بهزیستی همکاری کنند می توانیم به اهداف خود برسیم و به کاهش آسیب ها کمک کنیم.

وی اظهارداشت: اولویت ما در سال جاری کیفی سازی خدمات است ودر کنار آن آموزش نیروی انسانی و شبکه سازی نیروها را در دستور کار قرار داده ایم.