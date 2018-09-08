واکاوی یورش به سرکنسولگری ایران در بصره/ وحدت ۲ ملت ناگسستنی است

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عراق روزهای پرالتهابی را سپری می کند. عراقی ها هنوز نتوانسته اند رئیس مجلس و معاونانش و نیز رئیس جمهور و نخست وزیر جدید را انتخاب کنند. در این میان اما آنچه نگاه جهان را به عراق مشغول کرده است حوادث و ناآرامی های بصره است که تاکنون بر اساس آمار وزارت بهداشت عراق به کشته شدن ۷ نفر و زخمی شدن ۵۰ نفر منجر شده است.

خواسته های معترضان بهبود شرایط معیشتی و خواسته های ضروری بود اما باتوجه به اینکه معمولا عده ای در هر تظاهرات و اعتراض مسالمت آمیز به دنبال این هستند که از شرایط به نفع خود استفاده کنند و به قول معروف از آب گل آلود ماهی بگیرند، متاسفانه حوادث ناخوشایندی رقم خورد.

دفاتر و مراکز بسیاری از احزاب و گروههای سیاسی و حشد شعبی به آتش کشیده شد و اغتشاشگران همانند سیلی ویرانگر بر موج اعتراض های برحق ملت عراق سوار شده و آنرا به سمت و سویی که حامیان آنها می خواستند، سوق دادند.

داعش و بعثی ها با دستور اربابان خارجی اقدام به یورش و سوزاندن مقرهای حشد شعبی و کنسولگری ایران در بصره کردند. هنگامی که به کنسولگری ایران در بصره یورش شد و اغتشاشگران آنرا به تسخیر درآوردند و به آتش کشیدند، شبکه های العربیه و اسکای نیوز با آب و تاب فراوان به پوشش آن پرداختند داعش و بعثی ها با دستور اربابان خارجی اقدام به یورش و سوزاندن مقرهای حشد شعبی و سرکنسولگری ایران در بصره کردند. هنگامی که به سرکنسولگری ایران در بصره یورش شد و اغتشاشگران آنرا به تسخیر درآوردند و به آتش کشیدند، شبکه های العربیه و اسکای نیوز با آب و تاب فراوان به پوشش آن پرداختند.

به خوبی می شد اوج خوشحالی آنها از روند تحولات را مشاهده کرد به طوری که اسکای نیوز امارات در تحلیلی کوشید که آنرا به بحث پایان نفوذ ایران در عراق و بحث های مورد علاقه خود مرتبط سازد.

هنگامی که آمریکایی ها تمام توان خود را به کاربسته اند تا ائتلاف بزرگ پارلمانی بر اساس خواسته های آنها شکل گیرد، مشخص است که از هر روندی بر تحقق خواسته ها و منافع خود بهره می گیرند.

آمریکایی ها از زمانی که عراق را اشغال کردند جز هرج و مرج و بی ثباتی برای مردم عراق به ارمغان نیاورده اند. درپس آنها نیز سعودی ها قرار دارند که تا مدتها از گشایش روابط با بغداد طفره رفتند و اگر هم تصمیم به روی خوش نشان دادن به عراق پس از آن گرفتند با طرح و نقشه به میدان آمدند.

اما در کنار آن بستری که در عراق از اختلافات ایجاد شده است به نقشه های دشمنانی که خیر عراقی ها را نمی خواهند کمک کرد. هنگامی که در جلسه ویژه تحولات بصره در پارلمان عراق، حیدر العبادی نخست وزیر با اسعد العیدانی استاندار بصره به کشمکش لفظی می پردازند مشخص است که هماهنگی لازم وجود ندارد.

در حادثه به آتش کشیدن سرکنسول ایران و نیز مقر احزاب و گروههای حشد شعبی می توان به اهمال امنیتی اشاره کرد که اسعد العیدانی استاندار بصره آنرا علنی کرد. وی گفت: « من بارها گفتم که رئیس پلیس بصره رشوه بگیر است اما گوش شنوایی وجود نداشت».

اما نکاتی که درباره حوادث بصره به ویژه حمله به سرکنسولگری ایران می توان گفت این است که به هیچ عنوان اغتشاشگران را نباید اقشار مردم دانست، بلکه آنان هسته‌های خاموش بعثی-تکفیری هستند که بارها و بارها مقامات جهادی عراق نسبت به عدم برخورد قاطع با آنان از سوی دولت مرکزی هشدار داده بودند اغتشاشگران را نباید اقشار مردم دانست، بلکه آنان هسته‌های خاموش بعثی-تکفیری هستند که بارها و بارها مقامات جهادی عراق نسبت به عدم برخورد قاطع با آنان از سوی دولت مرکزی هشدار داده بودند. در هر کشوری هستند آنانکه از نارضایتی اقشار مردم سوء استفاده کرده و اعتراضات را به سویی که مطلوب شومشان هست سوق می‌دهند.

در فتنه بصره، فقط سرکنسولگری ایران به آتش کشیده نشد بلکه مقر جنبش نُجَباء، مقر حشد شعبی، مقر سازمان بدر، ساختمان منتسب به حزب الدعوة و بسیاری از اماکن سیاسی-نظامی عراق تخریب شد و در آتش فتنه انگیزی باقیماندگان بعثی-تکفیری سوخت.

حتی شماری از افراد در ساختمان‌های فوق الذکر کشته و زخمی شدند ولی با اطلاع مقامات امنیتی عراق، دیپلمات‌ها و کارکنان کنسولگری ج.ا.ا در بصره، ساختمان را پیش از هر تجاوزی ترک کردند.

رزمندگان مقاومت عراقی در حال حاضر به صحنه آمده اند و می کوشند که مانع از ادامه تلفات شوند. نیروهای امنیتی عراق نیز به محل اعزام شده‌اند. ملت و نهادهای سیاسی، نظامی و جهادی عراق هر یک با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای، اعمال شنیع شورشیان را محکوم کردند. مردم معترض به وضعیت عراق نیز ساعت‌ها قبل صف خود را از شورشیان جدا و جنایات آن را به شدت محکوم کرده‌اند.

حوادث بصره و به ویژه یورش به سرکنسولگری ایران در بصره متاثر از توطئه سعودی ها و رژیم صهیونیستی و آمریکاست. هدف ایجاد تنش میان ایران و عراق است. دشمنان عراق می خواهند که اختلافات شیعه-شیعه را طراحی کننند و به دنبال بهره برداری از افراد و گروههای هستند که به دلیل مخالفت با ایران راحت تر از دیگران طرحها را اجرایی می کنند.

پرواضح است که پس از آنکه در جریان انتخابات عراق آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه ای آنها نتوانستند خواسته ها خود را محقق سازند و شاهد پیروزی گروههای وابسته به محور مقاومت بودند از این رو به دنبال حرکت به سمت ایجاد بی ثباتی و ناآرامی برای رسیدن به اهداف منظور خود که همان ایجاد تفرقه میان عراق و ایران پرداختند به ویژه که در آستانه محرم و تاسوعا و عاشورا و اربعین حسینی قرار داریم.

هدف ایجاد شکاف میان دو همسایه ای است که روابط و پیوندهای عمیقی با هم دارند. مثلث شوم اسرائیل-آمریکا و سعودی بارها و در هر مناسبتی به دنبال هدف قرار دادن قلعه مبارزان یعنی بصره برآمدند اما هر بار شکست خوردند تا این بار بر موج تظاهرات سوار شدند تا نفوذی های خود را برای سوزاندن بصره به داخل تظاهرات کنندگان بفرستند.

آنها مراکز دولتی و بیت المال را سوزاندند و سپس اقدام به آتش کشاندن دفاتر احزاب و مقرهای حشد شعبی در بصره کردند و به آن اکتفا نکردند بلکه سرکنسولگری ایران در بصره را سوزنداند و آنهم فقط به این دلیل که ایران تنها حامی عراقی ها در جنگ ضد داعش و تکفیری ها بود.

نقش مثلث شوم اینجا مشخص می شود که چرا سرکنسولگری آمریکا سوزانده نشد؛ کشوری که عراق را ویران و سرمایه های آنها برباد داده و در جنگ ضد داعش کمکی به عراقی ها نکرده است؟

نقش مثلث شوم اینجا مشخص می شود که چرا کنسولگری آمریکا سوزانده نشد؛ کشوری که عراق را ویران و سرمایه های آنها برباد داده و در جنگ ضد داعش کمکی به عراقی ها نکرده است؟

بصره و عراق باید از توطئه ها و نقشه های مثلث شوم در امان باشند. مردم بصره باید علیه طرح آمریکایی-سعودی به پا خیزند و دست دشمنان خود را قطع کنند.

بدون شک تلاش اغتشاشگران با آتش زدن سرکنسولگری ایران در بصره و تحرکات دشمنان قسم خورده ملتهای ایران و عراق راه به جایی نخواهد برد زیرا دو ملت ایران و عراق در طول تاریخ همبستگی خود را به اثبات رسانیده اند چه در مراسم عظیم اربعین حسینی و فداکاری و مهمان نوازی عراقی ها و چه در جنگ ضد داعش در عراق که حشد شعبی در کنار مشاوران نظامی ایرانی دوش به دوش و در کنار هم در جبهه ها مشارکت کرده اند.

دو ملت در کنار هم و با هم بوده و خواهند ماند. وحدت دو ملت ایران و عراق ناگسستنی است. طبیعی است که دشمنان از پیوندهای میان ملتهای ایران و عراق و سفرمیلیون ها شیعه عراقی برای زیارت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) و سایر اماکن زیارتی در ایران و نیز حضور ملت ایران در عراق در اربعین ناخرسند باشند. آنها از وحدت نظری و عملی در میان ملتهای منطقه وحشت دارند.

تحرکات اغتشاشگران در بصره، تیری از سوی مثلث شوم صهیونیستی-وهابی-آمریکایی بود که به سنگ خورد. ملت عراق و بصری ها به خوبی متوجه شدند که اعتراضات مسالمت آمیز آنها از سوی اغتشاشگران به یغما رفته است و متوجه شدند که فرمان حمله به سرکنسولگری ایران و مراکز حشد شعبی از خارج عراق صادر شد.