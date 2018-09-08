به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع آمریکا «پنتاگون» امروز شنبه ادعا کرد: واشنگتن آماده ارائه برنامه خود در مبارزه مؤثر با تروریست ها در سوریه است؛ اما قصد همکاری با روسیه را در این خصوص ندارد.

«جوزف دانفورد» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این خصوص اعلام کرد که از زمان آغاز بحران ادلب در این خصوص با ژنرال «والری گراسیموف» (Valery Gerasimov) حرف نزده است و تصمیمی نیز برای برقراری ارتباط با وی ندارم.

این در حالی است که ژنرال ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه ساعاتی پیش در اظهاراتی اعلام کرد: تروریست ها در شهر ادلب واقع در سوریه تا عصر امروز از سلاح شیمیائی استفاده می کنند. تروریست ها در شهر ادلب تمام آمادگی های لازم برای ارتکاب این اقدام تحریک آمیز را به انجام رسانده و به صورت کاملی برای حمله شیمیائی تا عصر امروز هشتم سپتامبر به این اقدام مبادرت خواهند ورزید.

این در حالی است که در آستانه آغاز احتمالی عملیات آزادسازی ادلب در سوریه از اشغال تروریست های مورد حمایت غرب، دیدارهای مقامات آمریکایی در منطقه افزایش داشته است. در همین راستا، نیروی هوایی روسیه نیز اخیراً برخی مواضع تروریست ها در اطراف ادلب را هدف قرار داده است.

به گزارش مهر، هرگاه ارتش سوریه عرصه را بر تروریست های متجاوز در اراضی این کشور تنگ می کند، کشورهای غربی به بهانه هایی از قبیل حمله شیمیایی، تلفات انسانی و غیره تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از مقابله دمشق با تروریست های اجاره ای آنها به کار می گیرند.

گفتنی است در ۷ آوریل سال ۲۰۱۷، آمریکا با نسبت دادن حملات شیمیایی به دمشق، پایگاه هوائی الشعیرات سوریه را با ۵۹ موشک «تام هاوک» هدف قرار داده بود.