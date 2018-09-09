محمدرضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر به طرح روستا تعاون اشاره کرد و افزود: طرح «روستا تعاون» یکی از طرحهایی است که در قالب اشتغال فراگیر تهیهشده و در این زمینه اقدامات متعددی در کشور و به تبع در استان زنجان انجامشده است.
وی اظهار کرد: هدف این تعاونیها، فراهم کردن زمینه توسعه و رونق اقتصادی و اجتماعی روستاها است.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: در استان زنجان ۱۱۷ روستا برای طرح «روستا تعاون» انتخاب و اقدامات اولیه برای تشکیل تعاونیهای موردنظر انجامشده و زمینه اشتغال هزار و ۲۶۲ زنجانی را فراهم کرده است.
وی افزود: یکی از پایگاههای فعال برای ظرفیتهای تولیدی و اشتغالی، روستاها هستند و هدف از اجرای طرح «روستا تعاون» توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روستاها است.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: با اجرای طرح «روستا تعاون» فعالیتهای توسعهای روستا بر مبنای بهرهگیری از استعدادها و ظرفیتهای موجود در روستا دنبال میشود و جلوگیری از مهاجرت روستائیان و ایجاد مشاغل مولد ازجمله اهداف اجرای طرح «روستا تعاون» است.
یوسفی تصریح کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی طرح روستا تعاون اجرا میشود و این طرح با هدف بهرهگیری از ظرفیت روستاها و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی اجرا میشود.
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