نهمین نمایشگاه بزرگ ناشران کتاب در استان زنجان برگزار می شود

فاطمه کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نمایشگاه کتاب در استان زنجان خبر داد و افزود: نهمین نمایشگاه بزرگ ناشران کتاب مهرماه سال جاری در استان زنجان برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: نهمین نمایشگاه بزرگ ناشران کتاب ۹ تا ۱۴ مهرماه در محل نمایشگاه کاسپین زنجان با ۳۲۰ غرفه و ۳۰۰ ناشر ملی و استانی برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: برگزاری نمایشگاه ناشران کتاب در استان زنجان یک رویداد فرهنگی و همچنین بهترین فرصت برای ایجاد فضای فرهنگی و آشتی مردم با کتاب است.

کرباسی بابیان اینکه فرهنگ مطالعه در جامعه باید تقویت شود، تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب باعث می‌شود مردم برای دیدن کتاب به نمایشگاه مراجعه کنند.

وی افزود: خوشبختانه در استان زنجان فرهنگ مطالعه خوب است ولی باید بیشتر از این تقویت شود.