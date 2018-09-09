  1. استانها
  2. زنجان
۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۰۸

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان زنجان:

نهمین نمایشگاه بزرگ ناشران کتاب در استان زنجان برگزار می شود

نهمین نمایشگاه بزرگ ناشران کتاب در استان زنجان برگزار می شود

زنجان-مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان زنجان از برگزاری نمایشگاه کتاب در استان زنجان خبر داد.

فاطمه کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نمایشگاه کتاب در استان زنجان خبر داد و افزود: نهمین نمایشگاه بزرگ ناشران کتاب مهرماه سال جاری در استان زنجان برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: نهمین نمایشگاه بزرگ ناشران کتاب ۹ تا ۱۴ مهرماه در محل نمایشگاه کاسپین زنجان با ۳۲۰ غرفه و ۳۰۰ ناشر ملی و استانی  برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: برگزاری نمایشگاه ناشران کتاب در استان زنجان یک رویداد فرهنگی  و همچنین بهترین فرصت برای ایجاد فضای فرهنگی و آشتی مردم با کتاب است.

کرباسی بابیان اینکه فرهنگ مطالعه در جامعه باید تقویت شود، تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب باعث می‌شود مردم برای دیدن کتاب به نمایشگاه مراجعه کنند.

وی افزود: خوشبختانه در استان زنجان فرهنگ مطالعه خوب است ولی باید بیشتر از این تقویت شود.

کد مطلب 4397765

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار