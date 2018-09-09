به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی شامگاه شنبه در نهمین سوگواره شعر عاشورا و گردهمایی مداحان و شاعران آئینی استان قم که در سالن همایش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، به اهمیت عاشورا و محرم در اسلام اشاره کرد و گفت: انسان‌ها به خصوص شیعیان در این ماه محرم حال و هوای دیگری خواهند داشت و انقلابی برای شیعیان به وجود می‌آید.

وی اظهار کرد: محرم ماهی است که به برکت عزا و تقرب به امام حسین(ع) و نزدیک شدن به حادثه کربلا ما انسان‌ها تکامل پیدا می‌کنیم همان‌طوری که ماه رمضان موجب تکامل ما می‌شود.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: عزاداری‌ها فقط برای زنده نگه داشتن یاد اباعبدالله(ع) و یارانشان نیست بلکه برای زنده نگه داشتن خود و حفظ کردن جامعه در برابر تهدیدها است.

وی گفت: امیدواریم که به برکت این عزاداری‌ها امام حسین(ع) دست ما را بگیرد و جامعه را از این گرفتاری‌های سیاسی، اقتصادی و اخلاقی که دچار شده نجات دهد.

عزاداری‌های محرم با شکوه برگزار شود

آیت الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه هم اصل عزاداری و هم کیفیت آن را ائمه معصومین(ع) به ما یاد داده‌اند، افزود: با وجود روایات و عباراتی چون جزع، زجه و شحقه در سوگواری‌ها دیگر معنایی ندارد برخی‌ها سینه و زنجیر نزدن را مطرح می‌کنند و کسانی که این چنین حرف می‌زنند از روایات بی‌خبرند.

وی با بیان اینکه خود امامان و ائمه(ع) ما نیز هنگام مصیبت عزاداری می‌کردند، گفت: امام حسین(ع) هنگام شهادت علی اکبر(ع) فریاد کشید و حضرت زینب(س) هنگام شهادت امام حسین(ع) بر صورت خود زد لذا باید در عزاداری‌ها بر سینه بزنید با بیرق و الم و کتل دسته عزا به راه اندازید.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه باید عزاداری‌های محرم با شکوه برگزار شود، گفت: مداحان و شعرا باید مثالی از امام حسین(ع) باشند و به عبارتی وجودشان بیانگر دین و مروج دین و حامی اسلام باشد.

مداحی که شعری از انقلاب نخواند به امام حسین(ع) جفا کره است

وی با اشاره به اینکه مداحان باید برای دیگران الگو باشند، تصریح کرد: مراقب اخلاق خود باشید و از این سرمایه‌ای که امام حسین(ع) به شما عنایت کرده است برای جناح‌های سیاسی استفاده نکنید بلکه برای اصول و ارزش‌های انقلاب استفاده کنید.

آیت الله فاضل لنکرانی گفت: مداحی که شعری از انقلاب نخواند به امام حسین(ع) جفا کرده است چون ریشه انقلاب ما در عاشورا و محرم است.