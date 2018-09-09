کامیون حامل روغن سیاه حادثه آفرید

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی صبح یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: ساعت ۲۲:۴۵ هفدهم شهریور براثر این حادثه که منجر به ریختن روغن در سطح جاده شده و بدنبال آن خودروی تیبا گذری واژگون و به گاردریل برخورد می کند.

شادی نیا اظهار داشت: خودروی تیبا با برخورد به راننده امداد خودرو که در حال تعمیر خودروی دیگر بود در این حادثه جان باخت و یکی از سرنشینان تیبا که زن میانسال بود بدلیل شدت جراحات وارده در دم فوت و چهار مصدوم توسط اورژانس بستان آباد به بیمارستان استاد شهریار این شهر انتقال یافتند.

وی از رانندگان خواست که در حین رانندگی با بی دقتی خود باعث صدمه رساندن به دیگران نشوند و تمرکز داشته باشند.