آدامس فروشی تا کارآفرینی/آرزوهایی که می توانند رویا نباشند

خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ پژمان امیدی: این روزها که دغدغه بیشتر جوانان ما اشتغالزایی و کسب در آمد است تا بتوانند زندگی متوسطی را برای خود و خانواده مهیا کنند، بر آن شدیم به دیدار این کار آفرین برویم که به قول خودش از کودکی روی پای خود ایستاده و اولین درآمدش را از راه فروش آدامس به دست آورده و اکنون در بازار کسب و کار موفق بوده و افراد بسیاری را به اشتغال و درآمدزایی رسانده است.

مهران بالان کار آفرین کهگیلویه و بویراحمدی است که هدفگذاری برای آینده را رمز موفقیت خود می داند و روش کارش را برگزاری کلاس های آموزشی و علمی در روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد و به ویژه روستاهای محروم و حمایت از کسانی که ایده داشته و توانایی فعالیت در حوزه بافت صنایع دستی را نیز دارند، عنوان می کند.

بالان می گوید که پس از تحقق موارد آموزشی با هدف تبدیل علم به اشتغال و کارآفرینی، دار قالی و مواد اولیه را در اختیار جامعه هدف قرار داده و بافندگان دستمزد بافتشان را می گیرند و حتی برای مواد اولیه نیز هزینه ای از آنها دریافت نمی شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر حمایت های آموزشی و تجهیزاتی خرید محصولات صنایع دستی نیز از جامعه هدف عملیاتی می شود، می گوید: مبادله با سایر استانها نیز اجرایی می شود و تولیدات نیز گاها به شکل کالا به کالا مبادله می شوند و امید داریم که اشتغال آفرینی بهتری نیز داشته باشیم.

بالان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که در این راه چه سختی هایی پیش رو داشتید، می افزاید: به عقیده من هرکس به دنبال موفقیت در زندگی است باید اول شاگردی کند و به دنبال راه اصولی رشد برود، من سختی های زیادی کشیدم و بعد از آن توانستم که روی پای خود ایستاده و موفق شوم.

وی در بخشی دیگر بمی گوید: ما همیشه نباید به دنبال کار دولتی باشیم، کار دولتی برای چرخه اداری کشور نیاز است اما باید جوانان دست به دست هم داده و با پشتکار کارآفرینی را هدفگذاری کرده و برای ایجاد اشتغال گام بردارند و به نظر من در این امر، برنامه ریزی مهمترین عاملی است که مسیر موفقیت را هموار می کند.

بالان توکل به خدا و برنامه ریزی را دو خصیصه خود در زندگی عنوان می کند و می گوید: اینها عامل موفقیت من هستند و مطمئنم کسانی که برنامه ریزی و توکل به خدا داشته باشند به برکت الهی دست می یابند.

بالان که چهار مرتبه به عنوان کارافرین برتر استان انتخاب شده است، دیگر موفقیتهای خود را رتبه دوم تعالی مدیریت کشور عنوان می کند و می گوید: در حوزه کارآفرینی علاوه بر کسب رتبه برتر، رتبه نخست استان را کسب کرده و اینها میسر نشده است مگر با تلاش و برنامه ریزی.

وی تاکید می کند که در این استان موقعیت ها و شرایط شکوفایی بالایی وجود دارد و به نظر من جوانان با تمرکز بر علم، تکنولوژی منطق محور و تبدیل ظرفیت ها و پتانسیل ها به تولید می توانند اشتغال زایی مناسبی را رقم بزنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر انتظار یک کار آفرین از مسئولان می گوید: تنها خواسته ما همکاری است و مسئولان تنها ارائه آمار به کشور برای افزایش امتیاز مدیریتی را ملاک قرار ندهد و مثل یک خانواده تولید کنندگان و کارآفرینان را جمع کرده و برای توسعه اشتغال روستایی و شهری از این ظرفیت ها استفاده کنند.

این کار آفرین یاسوجی با اشاره به معضل مهم مهاجرت از روستا به شهر می گوید: روستاهایی که در استان کهگیلویه و بویراحمد داریم در حال خالی شدن از سکنه هستند و به نظر من اگر اشتغال روستایی محور فعالیت ها قرار بگیرد، علاوه بر جلوگیری از مهاجرت و خالی شدن روستاها، اشتغال زایی این حوزه را نیز خواهیم داشت.

وی می افزاید: پیشنهاد من این است که بیشتر سرمایه گذاری ها را به روستاها منتقل کنیم و ظرفیت ها و پتانسیل ها را برای رشد و اشتغال بکار بگیریم.

بالان در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه« حوزه فعالیت شما چگونه است و چه تعداد کارگاه دارید و چه تعداد اشتغال در استان را محقق کرده اید؟» می گوید: ۳۲ کارگاه آموزشی و تولیدی در استان فعال کرده ام که در این کارگاهها ۶۲۰ نفر اشتغال مستقیم محقق شده و یک هزار و ۱۲۰ نفر نیز در آموزشگاه های هدف دوره دیده اند که در خانه ها بتوانند در حوزه صنایع دستی اشتغال زایی داشته باشند و در حوزه صادرات نیز صدور کالا وجود دارد اما باید حمایت اصولی و برند سازی محصولات برای صادرات انجام شده تا علاوه بر حذف دلالان از مسیر کاری، تولیدات استان به شکل برند استان صادر شود.

این کارآفرین تصریح می کند: درست است که روزی با دست خالی شروع کردم، با خودم گفتم جوانان زیادی هستند که مثل گذشته من هستند و تلاش کردم که این راه را به جوانان نشان دهم تا بتوانم کمکی برای افزایش اشتغال در جامعه داشته باشم.

بالان حامیان خود را در این راه، خدا، خود و خانواده عنوان می کند و می گوید: تا این مرحله از زندگی و در این شرایط ۸۰ درصد رشد و موفقیت من مربوط به حمایت های بعدی خانواده بود و در حال حاضر نیز همه این افراد در این راه به کمک من آمده و حمایت می کنند.

وی کوچک نفس بودن را مهمترین عامل برای موفقیت انسان می داند و می گوید: انسان به هر درجه ای که رسید نباید کوچک نفس بودن را فراموش کند و انسان نباید حس تکبر و برتری نسبت به دیگران داشته باشد و کوچک بودن انسان را بزرگ می کند و همین باعث شده که خود من، پدرم، مادرم و همسرم به عنوان یک کارگر کار می کنیم و شاید کسی اینجا مرا ببیند تشخیص ندهد که بالان چه کسی است. خیلی ها سراغ می گیرند که ببخشید اقای بالان کجاست و وقتی پاسخ می دهم که خود من بالان هستم برایشان جای تعحب دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بالان شاید یکی از کودکانی بود که شبهای بسیاری را به امید فردایی بهتر به صبح می رسانید، با آرزوهایی که اکنون جامه واقعیت پوشیده و هستند مهران های بسیاری که مردانه بار زندگی را به دوش بکشند تا فردا بتوانند دستان نیازمندی را بگیرند و بیاموزند به کودکان و جوانان ما که با پشتکار به آرزوهایشان برسند.