مرگ نخست وزیر آبخازیا در سانحه رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه راشا تودی از مرگ ناگهانی نخست وزیر آبخازیا در یک سانحه رانندگی خبر داد.

بر این اساس «گنادی گاگولیا» نخست وزیر آبخازیا در مسیر فرودگاه سوچی به این منطقه دچار سانحه رانندگی شد و درگذشت.

دفتر نخست وزیری منطقه خودمختار آبخازیا با تایید این خبر اعلام کرد گاگولیا در اثر این سانحه به شدت مجروح شده و در مسیر بیمارستان جان باخته است.

رئیس دولت آبخازیا در حال بازگشت به خانه پس از دیدار رسمی خود از سوریه بود. در این سانحه فرد دیگری زخمی نشده است.

یک شاهد عینی به خبرنگاران گفت علت این حادثه خارج شدن یکی از خودروهای شخصی از مسیر خود و برخورد آن با کاروان محافظان نخست وزیر بوده است.

گاگولیا ۷۰ ساله پیش از این بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ رئیس شورای وزیران منطقه آبخازیا، پیش از جدایی از گرجستان بود.