به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بند «ب» ماده ۵۲ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه، قانونگذار سازمان امور مالیاتی را موظف کرده است که فعالیت های بخش حمل و نقل ریلی اعم از دولتی و خصوصی در هنگام محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه شود.

اصرار سازمان مالیاتی بر اخذ ارزش افزوده علی رغم ابلاغ ۲ ساله برنامه ششم

اگرچه حدود دو سال از ابلاغ و آغاز اجرای قانون برنامه ششم توسعه می گذرد، اما همچنان سازمان امور مالیاتی به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های ریلی اقدام می کند که نتیجه آن ـ بر اساس آنچه نورالله بیرانوند معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن در چند هفته پیش اعلام کرد، موجب متضرر شدن این شرکت ها و ایجاد خدشه در صورت های مالی و برنامه ریزی های مالی شرکت های حمل و نقل ریلی شده است.

چرا از بخش جاده ای مالیات ارزش افزوده اخذ نمی شود ولی از بخش ریلی کسر می شود؟

اگرچه هدف قانونگذار از وضع این قانون، ایجاد مزیت رقابتی برای حمل بار از طریق ریل نسبت به جاده است، اما اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های ریلی سبب می شود تا آنها نیز مالیات پرداخت شده مذکور را از صاحبان کالا و بار مطالبه کنند که سبب گرانتر شدن حمل بار با ریل نسبت به مود حمل و نقلی جاده ای شده است. اتفاقی که عملا مزیت رقابتی ریل را حذف کرده است؛ چرا که مالیات بر ارزش افزوده از فعالان حمل و نقل جاده ای کالا و بار اخذ نمی شود.

اگرچه طی ماه های گذشته شرکت های حمل و نقل ریلی از طریق انجمن صنفی شرکت های ریلی با ارسال نامه ای به معاونت نظارت مجلس خواهان اجرای این بند از قانون شده بودند، اما همچنان تغییری در رفتارهای مالیات ستانی سازمان امور مالیاتی در قبال شرکت های حمل و نقل ریلی رخ نداده و از این شرکت ها مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود.

رجوع سازمان مالیاتی و راه آهن به معاونت حقوقی ریاست جمهوری

از همین رو شرکت راه آهن به عنوان نهاد حاکمیتی و متولی بخش حمل و نقل ریلی به نمایندگی از دولت و بر اساس تکلیف قانونی و مصوبه هیئت وزیران که معاونت حقوقی ریاست جمهوری را مرجع رسیدگی به اختلافات دستگاه های اجرایی در زمینه اجرای قانون تعیین کرده، برای مشخص شدن نظر نهایی قانونگذار از وضع بند ب ماده ۵۲ قانون برنامه ششم توسعه، مستندات قانونی خود را به این معاونت ارسال کرده تا درنهایت سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای اظهار نظر نهایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری شود.

رسولی: ادله راه آهن در برابر مستندات سازمان مالیاتی محکمتر بود

سعید رسولی عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مباحث به وجود آمده برای شرکت های ریلی از محل عدم اجرای قانون برنامه ششم برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده این شرکت ها با نرخ صفر اظهار کرد: قانونگذار در برنامه ششم توسعه تصویب کرده تا خدمات در بخش حمل و نقل ریلی با نرخ صفر محاسبه شود. البته ما یک ظرفیت قانونی دیگری هم در این خصوص در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده داشته ایم که در ماده ۵۳ قانون برنامه ششم تصریح شده، علاوه بر ظرفیت های مذکور در قانون مالیات های مستقیم، خدمات حمل و نقل ریلی مشمول نرخ صفر در بخش مالیات بر ارزش افزوده شود.

وی ادامه داد: استنباط مسئولان سازمان امور مالیاتی از این ماده قانونی این بود که مراد قانونگذار، معافیت مالیاتی بوده نه نرخ صفر؛ چون این دو واژه معنا و بار حقوقی متفاوتی دارند این در حالی است که ما قبلا در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مالیات های مستقیم عبارت معافیت مالیاتی برای ارزش افزوده را داشته ایم که این استنباط سازمان امور مالیاتی سبب شد تا ماده ۵۲ قانون برنامه ششم اجرایی نشود.

عضو هیئت مدیره با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیئت دولت، دستگاه های دولتی برای حل اختلافات حقوقی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری مراجعه می کنند، گفت: از همین رو نامه ای با امضای وزیر راه و شهرسازی از این معاونت درخواست رسیدگی کردیم.

وی تأکید کرد: بعد از جلسات کارشناسی، نشست نهایی با حضور مقامات ارشد دو دستگاه (راه آهن و سازمان امور مالیاتی) برگزار شد و هر دو طرف ادله خود را تفصیلا بیان کردند. یکی از مستندات ما مشروح مذاکرات مجلس در هنگام تدوین این قانون بود که در آنجا صراحتا مشخص کرده مراد قانونگذار، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر بوده نه معافیت؛ قرینه محکمتری هم در قانون برنامه ششم وجود دارد و آن این است که قانونگذار برخی دستگاه ها را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده است.

تفاوت ماهوی محاسبه مالیات با نرخ صفر با معافیت مالیاتی

رسولی درباره تفاوت محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر و معافیت مالیاتی گفت: بر اساس محاسبه نرخ صفر، علاوه بر آنکه از این پس چیزی اخذ نمی شود، آنچه هم تا کنون بخش ریلی (اعم از شرکت راه آهن و شرکت های خصوصی حمل و نقل ریلی) به عنوان مالیات بر ارزش افزوده خدمات بخش حمل و نقل ریلی پرداخت کرده است بعدا محاسبه می کنند و به آنها برمی گردانند؛ اما در صورت تفسیر آن به عنوان معافیت مالیاتی، اگرچه از این پس دیگر مالیات بر ارزش افزوده از بخش ریلی اخذ نمی شود، اما آنچه تا پیش از این اخذ شده را دیگر برنمی گردانند.

وی به بند ۲۴ سیاست های کلی برنامه ششم ابلاغی رهبر معظم انقلاب، یادآور شد: بر اساس این بند، مقام معظم رهبری اعلام کرده اند برای بخش حمل و نقل ریلی باید مزیت رقابتی ایجاد شود. مزیت رقابتی به این معناست که اگر بخش حمل و نقل جاده ای و کامیون ها از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف است، از بخش ریلی هم این ۹ درصد نباید اخذ شود اما تا زمانی که سازمان امور مالیاتی آن را از شرکت های ریلی می گیرد، مزیت رقابتی بخش ریلی ناکارآمد می شود.

معاونت حقوقی حکم به عودت مبالغ پرداختی بخش ریلی می کند؟

عضو هیئت مدیره راه آهن تأکید کرد: نهایتا در آخرین نشست معاونت حقوقی ریاست جمهوری مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی هم ادله راه آهن را پذیرفتند و منتظر صدور رأی هیئت حل اختلاف هستیم که امیدوارم حکم صادره همان جمع بندی داخل جلسه باشد و این مسأله حل شود.