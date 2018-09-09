تدابیر شهرداری برای امورات شهر /از عمران شهری تا پرداخت معوقات

حامد لعلبخش در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات شهرداری طی ماههای اخیر برای رفع مشکلات شهر اظهار داشت:عدم وجود زیرساختهای مناسب در شهر کرمانشاه از مهمترین مشکلات فعلی در بحث عمرانی است.
وی با اشاره به فرسودگی شبکه آب شهری و نشت آب به برخی خیابانهای شهر افزود: در تمام شهرهای بزرگ تردد خودروهای سنگین همچون تریلر در داخل شهر ممنوع است، اما تنها شهری که گمرک آن در وسط شهر قرار گرفته و روزانه چند تریلی با ۵۰ تن بار در آن عبور میکند کرمانشاه است.
سرپرست شهرداری کرمانشاه متوقف شدن ساخت و ساز در داخل شهر و حاشیه نشینی را از دیگر مشکلات شهر برشمرد و افزود: در حال پیگیری رفع مشکلات این موارد هم هستیم.
لعلبخش ادامه داد: از ۲ ماه قبل که سرپرستی شهرداری را برعهده گرفتم پروژه های بزرگی همچون تقاطع میدان امام خمینی (ره) ۱۹ درصد و تقاطع میدان امام حسین (ع) ۴۰ درصد پیشرفت داشت و در حال حاضر با جدیت تمام در حال اجراست و با تمام توان برای حل این مشکلات ورود کردهایم.
وی بیان داشت: همچنین بحث آسفالت و لکه گیری را آغاز کردهایم، اما مشکل نبود قیر است، قیر در بورس عرضه نمیشود و طی سه ماه گذشته قیمت هر تن قیر از ۱.۲ میلیون تومان به ۳.۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
سرپرست شهرداری کرمانشاه با اشاره به پیشرفت پروژه قطار شهری گفت: در پروژه قطار شهری نیز با اضافه کردن یک شیفت دیگر اکنون به صورت دو شیفت در حال اجراست، کار را از سمت سبزه میدان متوقف کردهایم تا ابتدا از سمت سه راه مسکن تا میدان آزادی را تکمیل کنیم.
لعلبخش در خصوص دلیل این کار هم بیان داشت: چرا که اگر بخواهیم روی هر دوی اینها هزینه و انرژی صرف کنیم به جرئت میگویم که تا ۱۰ سال دیگر نیز این پروژه به اتمام نخواهد رسید پس ابتدا باید این پروژه را تا میدان آزادی به سرانجام برسانیم سپس قطعه دوم را شروع کنیم.
وی اشارهای هم به بحث زیباسازی و رنگآمیزی شهر داشت و خاطرنشان کرد: این موضوع را هم دنبال میکنیم و تمامی این برنامه ها زمانی خوب جواب میدهد که ابتدا پرسنل شهرداری را حمایت کنیم.
سرپرست شهرداری کرمانشاه افزود: به همین دلیل بخشی از حقوق معوق را پرداخت کردهایم و طی یک ماه آینده هم حقوق کارگران شرکتی را هم پرداخت میکنیم و همین پرداخت حقوق باعث میشود پرسنل با جدیت و بهتر فعالیت کنند.
لعلبخش در خصوص مشکلات مالی شهرداری نیز گفت: مشکل مالی صرفا مختص شهرداری کرمانشاه نیست بلکه تمام شهرداری های کشور درگیر این موضوع هستند اما یک مدیر خوب کسی است که بتواند بدون پول کار کند، وقتی پول باشد راحت میتوان کار کرد اما مهارت یک مدیر وقتی است که بتواند بدون پول کار کند.
وی با تصریح اینکه در بحث مالی نیز حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از مردم در بخش ماده ۱۰۰ طلب داریم، گفت: ۱۲۰ میلیارد تومان از ادارات طلب داریم و از سمت دیگر حدود ۳۴ میلیارد تومان بدهی مالیاتی داریم که آنرا بصورت تهاتر با اداراتی که به ما بدهی دارند حل و فصل میکنیم.
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