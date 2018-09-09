اقامتگاه های بوم گردی در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد

بهمن عسگری سواد جوانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اقامتگاه های بوم گردی در چهارمحال و بختیار افزایش می یابد، اظهار داشت: ۲۲ مجوز جدید اقامتگاه بوم گردی در چهارمحال و بختیاری صادر شد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۱۴ اقامتگاه بوم گردی در چهارمحال و بختیاری فعال است.

وی با اشاره به اینکه اقامتگاه های بوم گردی در چهارمحال و بختیاری نقش مهمی در توسعه بخش گردشگری دارد، بیان کرد: اقامتگاه های بوم گردی زمینه ورود مسافر به چهارمحال و بختیاری افزایش می دهد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بهره گیری از بخش خصوصی برای توسعه گردشگری در چهارمحال وبختیاری از اولویت های مهم این سازمان است.