دانشجویان هوادار و مخالف دولت سنیوره با یکدیگر درگیر شدند / نا آرامی های امروز بیروت دو کشته و چند زخمی به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، درگیری بین دانشجویان جریان "المستقبل" طرفدار دولت لبنان با دانشجویان هوادار "حزب الله" لبنان روی داد.

درگیری و زد وخورد پس از اظهارات تحریک آمیز دوطرف با توجه به کشمکش سیاسی کنونی لبنان روی داد و از محل کافه تریای دانشگاه آغاز و به میان دانشجویان کشیده شد و نیروهای پلیس با حضور در محل برای جداکردن دهها دانشجو وارد عمل شدند.

شاهدان عینی گفتند که نفربرهای زرهی ارتش در ورودی دانشگاه مستقر شده و حصاری امنیتی در اطراف منطقه کشیده شده است.

شبکه خبری العربیه نیز لحظاتی پیش گزارش داد که درجریان این زد و خورد 25 نفر زخمی شده اند و دو نفر نیز در درگیری های شهر بیروت کشته شده اند. شماری لاستیک نیز آتش زده شده و معترضان جاده بیروت به شهر صیدا در جنوب لبنان را بسته اند و ارتش در تلاش برای بازکردن آن است.

خبرنگار العربیه همچنین از بروز برخی ناآرامی ها در میدان ریاض الصلح در مرکز بیروت خبر داد و گفت که ترافیک سنگینی در برخی خیابانها مشاهده می شود.

گفتنی است مردم و هواداران گروههای مخالف دولت لبنان، دور جدید اعتراضات خود را با توجه به بی اعتنایی جناح حاکم به مطالبات مشروع آنها مبنی برتشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی آغاز کرده اند و سراسر لبنان سه شنبه هفته جاری شاهد اعتصاب عمومی بود که درجریان آن سه نفر کشته و بیش از یکصد نفر زخمی شدند.

رئیس جمهوری لبنان و حزب الله، جنبش امل و جریان ملی آزاد لبنان بعد از استعفای وزیران شیعه، دولت سنیوره را به خاطر عدم حضور یک طیف اصلی ملت لبنان در آن، نقض اصل همزیستی مشترک مندرج در مقدمه قانون اساسی و یکجانبه گرایی، نامشروع و مصوبات آن را غیر قانونی می دانند، اما سنیوره بدون توجه به خواست مخالفان خود و لحود بر مشروع بودن دولت تاکید و اقدام به برگزاری جلسات هیئت وزیران می کند.

گروههای مخالف سنیوره خواستار پایان یافتن یکجانبه گرایی دولت، تشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی با هدف مشارکت همه اقشار ملت لبنان در تصمیم گیری ها هستند.

