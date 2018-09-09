امشب دو سیارک از کنار زمین می گذرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، یک سیارک تازه کشف شده امروز از کنار زمین می گذرد. این در حالی است که هفته قبل ناسا خبر داده بود امروز سیارکی دیگر به اندازه یک خودرو از کنار زمین می گذرد.

به هرحال سیارک تازه کشف شده ۲۰۱۸RC نام گرفته و به اندازه یک جامبو جت است. به گفته محققان عرض این سیارک بین ۳۲تا۷۱ متر است.

دانشمندان سوم سپتامبر به وسیله سیستم ATLAS در هاوایی این سیارک را کشف کرده اند. به گفته آنان سیارک ۲۰۱۸RC از فاصله ۲۲۰ هزار کیلومتری زمین می گذرد. چنین فاصله ای کمتر از مسافت میان ماه و زمین است.

پروژه رصدخانه تلکسوپ مجازی آنلاین در ایتالیا قرار است گذر این سیارک از کنار زمین را در ساعت ۲۲ به وقت گرینویچ به طور زنده پخش کند.

به هرحال پس از گذر سیارک ۲۰۱۸RC از کنار زمین، سیارک ۲۰۱۸ ٌ RW از کنار زمین می گذرد. محققان این سیارک را روز جمعه رصد کرده اند. ۲۰۱۸RW بسیار کوچکتر است. به گفته آنان این سیارک با قطر سه متری به اندازه یک خودرو است.